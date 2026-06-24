El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló que sostuvo una conversación con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, luego de conocerse los resultados de la segunda vuelta presidencial. A través de su cuenta de X, el mandatario distrital calificó el diálogo como positivo y destacó la disposición de ambas partes para trabajar de manera coordinada en beneficio de la capital del país.

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Según explicó Galán, durante la conversación acordaron avanzar conjuntamente en los principales proyectos que requiere Bogotá a partir del próximo 7 de agosto, fecha en la que De la Espriella asumirá la Presidencia de la República. El alcalde aseguró que existe voluntad para construir una agenda común enfocada en el desarrollo de la ciudad y la ejecución de obras estratégicas.

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“Fue una conversación corta pero positiva: tanto Abelardo de la Espriella como yo estamos listos a trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto para sacar adelante los grandes proyectos de Bogotá”, escribió Galán. Además, agradeció el respaldo y la disposición manifestada por el presidente electo y enfatizó que la ciudad “no tiene tiempo para diferencias ni discusiones políticas”, por lo que llamó a priorizar el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y la alcaldía.

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Hoy hablé con el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Fue una conversación corta pero positiva: tanto @ABDELAESPRIELLA como yo estamos listos a trabajar coordinadamente desde el próximo 7 de agosto para sacar adelante los grandes proyectos de Bogotá. Le agradezco al… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 24, 2026

En su momento, Galán ya se había pronunciado, luego de conocerse los resultados del preconteo de la segunda vuelta presidencial y destacó que la jornada electoral transcurrió en paz en todo el país. A través de sus redes sociales, el mandatario distrital reconoció a Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia y llamó a los ciudadanos a trabajar unidos después de la contienda.

“Confío en que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, actuará cada día de su mandato como el presidente de todos los colombianos. En Bogotá estamos listos a trabajar de la mano del nuevo gobierno, a seguir saldando deudas históricas y a sacar adelante grandes proyectos de ciudad“, escribió.

Galán aseguró que, más allá de las diferencias políticas propias de una campaña, el país debe enfocarse ahora en construir una Colombia más justa y próspera. Además, expresó su confianza en que De la Espriella ejercerá su mandato pensando en todos los colombianos y no únicamente en quienes respaldaron su candidatura en las urnas.

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El alcalde también manifestó que Bogotá está preparada para trabajar de manera articulada con el nuevo Gobierno Nacional con el objetivo de impulsar proyectos estratégicos para la capital. Asimismo, destacó la labor de la Registraduría Nacional y del sistema electoral colombiano durante los comicios, al tiempo que hizo un llamado a la calma y recordó que cualquier inconformidad con los resultados debe tramitarse a través de los mecanismos legales establecidos.

Hoy Colombia vivió una jornada electoral en paz. De acuerdo con los resultados del preconteo, Abelardo de la Espriella es el presidente electo. Quiero hacer un llamado a la unidad. Mañana todos salimos a trabajar por tener un mejor país, una Colombia más justa y próspera.… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 21, 2026

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.