La Fiscalía General de la Nación citó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a indagatoria para el 24 de julio de 2026 dentro de una investigación por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja, ocurridas entre 1996 y 1997 en Ituango, Antioquia, cuando ejercía como gobernador del departamento.
La diligencia será realizada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y busca formalizar su vinculación al expediente.
La investigación se centra en los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado, en medio de señalamientos sobre una posible relación con la conformación y actuación de grupos paramilitares en Antioquia.
El proceso también analiza hechos ocurridos en San Roque y otros episodios de violencia registrados en la región durante esa época.
Según el expediente, reabierto en 2013 tras nuevas declaraciones de exintegrantes de estructuras paramilitares, se evalúan posibles omisiones frente a la protección de la población y presuntas responsabilidades derivadas del cargo que ocupaba entonces Uribe.
Además, el caso incorporó el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en 1998, por denuncias que había realizado sobre presuntos vínculos entre paramilitares y autoridades.
Uribe reaccionó públicamente cuestionando la decisión judicial y afirmó que fue citado sin que se hubieran practicado pruebas decretadas previamente.
El proceso continúa en etapa investigativa y la indagatoria no implica una condena ni una declaración de responsabilidad.
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