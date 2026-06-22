Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La noche del domingo 21 de junio, un hecho violento se registró en el suroriente del Tolima con el asesinato de Juan Camilo Palma Moreno, un joven de 23 años que vivía en el barrio El Bosque, en el municipio del Guamo.

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El ataque ocurrió hacia las 9:00 p. m. en el puente sobre el río Luisa, en la vía que conecta con El Espinal. La víctima, conocida como ‘Chucky’, murió en el lugar tras recibir varios disparos.

Según testigos, el crimen fue cometido por hombres armados que iban en motocicleta, quienes dispararon contra el joven y huyeron del sitio.

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El hecho ocurrió mientras la víctima celebraba el triunfo de Abelardo De La Espriella, sin embargo, las autoridades aún no confirman si existe alguna relación entre estos eventos y el homicidio.

Tras lo sucedido, unidades de criminalística llegaron al lugar para realizar la inspección del cuerpo y recoger pruebas. El caso quedó en manos de la Policía Judicial y la Fiscalía, que adelantan la investigación para identificar a los responsables. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal.

No es la primera vez que ocurre un crimen en este punto. Meses atrás, otro hombre fue asesinado en el mismo puente. Por ello, la comunidad pide mayor presencia de las autoridades y medidas que garanticen la seguridad en la zona.

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