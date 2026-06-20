La senadora Martha Peralta continuará privada de la libertad luego de que un juzgado de Bogotá rechazara el recurso de hábeas corpus que había presentado su defensa.

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La decisión fue tomada por la jueza Sandra Isabel Bernal, quien concluyó que la detención de la congresista no presenta irregularidades que justifiquen su libertad inmediata.

Por esa razón, Peralta deberá permanecer detenida mientras avanza el proceso que la llevará a rendir interrogatorio ante la Corte Suprema de Justicia el próximo 22 de junio.

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Por qué la jueza negó el hábeas corpus de la congresista Martha Peralta

En su decisión, el despacho judicial explicó que el mecanismo de hábeas corpus no puede reemplazar al juez competente ni convertirse en una vía alterna para discutir decisiones adoptadas dentro del proceso penal.

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La jueza sostuvo que la orden de captura con fines de indagatoria fue emitida por una autoridad judicial competente y que no se evidenció ninguna irregularidad manifiesta en la privación de la libertad.

Asimismo, indicó que cualquier solicitud de libertad debe tramitarse dentro del mismo proceso y mediante los recursos previstos por la ley.

El juzgado también señaló que la orden de captura no obedeció a un acto arbitrario, sino al cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación colombiana.

De qué acusan a Martha Peralta en el escándalo de la UNGRD

La senadora es investigada por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Las autoridades buscan establecer si existió un supuesto direccionamiento de contratos relacionados con maquinaria amarilla en el departamento de La Guajira, región que la congresista representa en el Congreso.

La comparecencia ante la Corte Suprema será determinante para el avance del proceso y para definir la situación jurídica de la dirigente política, una de las salpicadas en uno de los mayores escándalos de corrupción que enfrenta el Gobierno nacional.

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