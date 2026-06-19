El general en retiro Jorge Ricardo Hernández rompió el silencio sobre uno de los episodios más polémicos relacionados con las disidencias de las Farc durante el gobierno de Gustavo Petro. En una entrevista con La FM, el oficial sostuvo que la decisión de detener una caravana en la que se movilizaban integrantes del grupo de alias ‘Calarcá Córdoba’ terminó teniendo consecuencias para su carrera militar.

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Según relató Hernández, el hecho ocurrió el 23 de julio de 2024, cuando era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército en Antioquia. Ese día, durante un puesto de control militar, uniformados detectaron una caravana de siete camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la que se transportaban varios integrantes del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

Entre los ocupantes estaban alias ‘Calarcá Córdoba‘ y otros hombres señalados por las autoridades, incluidos algunos con órdenes de captura vigentes. Hernández explicó que, ante esa situación, se activaron los protocolos correspondientes y se informó a la Fiscalía para verificar el estado judicial de los ocupantes y determinar los pasos a seguir.

El exoficial aseguró al medio citado que durante el procedimiento recibió múltiples llamadas relacionadas con la situación. Según contó, algunas personas buscaban que la caravana continuara su recorrido, mientras otras advertían sobre la complejidad del caso. Sin embargo, sostuvo que decidió actuar conforme a la Constitución y a la ley, manteniendo la retención de los vehículos mientras llegaban las autoridades competentes.

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“Participaron funcionarios de la Fiscalía, del CTI y de la Policía Nacional, que son las entidades encargadas de materializar ese tipo de actuaciones y garantizar toda la cadena de custodia”, puntualizó.

“Siempre consideré que estaba actuando correctamente. Cuando un oficial cumple con la doctrina, la ley y la Constitución, espera que su actuación sea respaldada, no que tenga consecuencias negativas para su carrera”, agregó.

General retirado revela qué pasó tras detener vehículos donde iba alias Calarcá

Posteriormente, la caravana fue trasladada al Batallón de Ingenieros No. 4, en Bello. Allí, durante las inspecciones adelantadas por las autoridades judiciales, fueron hallados computadores, memorias digitales, dinero en efectivo, oro, armas sin permisos y un menor de edad que presuntamente habría sido reclutado por la estructura ilegal.

Uno de los aspectos que más llamó la atención del caso fue el contenido de los computadores incautados. Hernández manifestó que le sorprendió conocer tiempo después que en esos archivos aparecían nombres de funcionarios y militares que posteriormente fueron mencionados en reportajes periodísticos sobre el material encontrado.

“Lo que más me llamó la atención fue el silencio. No hubo ningún reconocimiento ni felicitación, algo que normalmente pasa cuando se obtiene un resultado operacional de alto impacto”, dijo el exmilitar.

El general retirado también relató que meses después comenzaron las amenazas contra su vida. Indicó que recibió advertencias provenientes de grupos armados ilegales y que una comunicación oficial le informó sobre riesgos contra su integridad. Aunque evitó relacionar directamente esas amenazas con el operativo, reconoció que el episodio marcó un antes y un después en su trayectoria dentro de las Fuerzas Militares.

Finalmente, Hernández aseguró que la decisión de detener la caravana pudo influir en el rumbo de su carrera y en su posterior llamado a calificar servicios. Aun así, sostuvo que no se arrepiente de lo ocurrido y afirmó sentirse orgulloso de haber actuado, según sus palabras, en cumplimiento de sus obligaciones como oficial del Ejército Nacional.

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