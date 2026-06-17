A pocos días de la trascendental jornada electoral del próximo domingo 21 de junio de 2026, el ambiente político en Colombia sigue sumando pronunciamientos de alto calibre. En esta ocasión, el coronel en uso de buen retiro del Ejército Nacional, Luis Alfonso Plazas Vega, reapareció públicamente a través de un video para oficializar su respaldo absoluto a la candidatura presidencial de Abelardo De La Espriella. El exoficial dejó claro el sentido de su voto y el de su círculo más cercano, en medio de una contienda que mantiene al país en una profunda polarización.

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“Quiero en este video manifestar mi apoyo irrestricto al candidato Abelardo de la Espriella. El próximo domingo iré con toda mi familia a votar con todo entusiasmo por Abelardo de la Espriella, sin pretender nada a cambio”, afirmó con seguridad Plazas Vega. El coronel (r) justificó su decisión bajo una postura puramente ideológica y de defensa institucional, asegurando que el líder de Defensores de la Patria representa la única opción viable “para salvar a Colombia del comunismo y del narcotráfico que pretenden acabar con el país y destruirlo por siempre”.

Más allá de su adhesión a la campaña de De La Espriella, el punto más álgido del pronunciamiento de Plazas Vega estuvo dirigido de forma directa al presidente Gustavo Petro. El exuniformado envió un fuerte mensaje preventivo ante los temores de ciertos sectores políticos de que el actual mandatario pueda desconocer o cuestionar los resultados oficiales de la Registraduría Nacional en la segunda vuelta, tal como ocurrió tras los escrutinios de la primera vuelta electoral.

Plazas Vega aprovechó el escenario para aclarar conceptualmente el funcionamiento del orden cerrado dentro de las instituciones de seguridad del Estado, desestimando las narrativas de subordinación absoluta que se promueven en algunos debates públicos. “Quiero hablar de la obediencia debida. Circula en algunos sectores que debe establecerse la obediencia ciega. Eso es un error; lo que nos enseñan a los militares es lo que está establecido, es decir, obedecer las órdenes de la Constitución y las leyes, caso contrario se cometería un delito”, explicó enfáticamente.

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Bajo esa premisa constitucional, el coronel en retiro lanzó una advertencia directa a la Casa de Nariño para que se respeten las reglas del juego democrático el próximo domingo. “De modo que no se le ocurra al presidente desconocer las elecciones en caso de que no gane el candidato de su predilección, y que no pretenda el señor presidente que las Fuerzas Militares vayan a actuar en contravía de los resultados establecidos por la Registraduría. Los militares no le van a hacer caso, ellos conocen muy claro el tema de la obediencia debida”, concluyó, dejando una fuerte advertencia sobre la mesa.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: