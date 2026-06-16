La recta final hacia la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio de 2026 ha tomado un rumbo definitivo en Colombia. En medio de un ambiente de máxima polarización y discursos de alta tensión entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, la balanza electoral sufrió un fuerte remezón. Dos de las fuerzas políticas y de opinión más importantes del espectro no oficialista anunciaron su adhesión oficial a la campaña de De la Espriella, una movida estratégica que redefine por completo el panorama de votación frente a su contrincante de izquierda.

Sigue a PULZO en Discover

El primer gran respaldo provino de la Dirección Nacional de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. A través de su comunicado oficial, el partido político fundado por el fallecido ingeniero Rodolfo Hernández anunció que su apoyo va dirigido hacia la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. En el documento, la colectividad enfatizó que este respaldo “no tiene precio” y que no busca ministerios ni contratos, sino corregir los errores de abstención del pasado para proteger al país de caer en el comunismo. Este movimiento representa el fortín electoral de los santanderes y del centro del país, sumando una masa crítica de ciudadanos con un marcado voto anti-establecimiento y de centro-derecha.

De forma simultánea, el ala tradicional y de opinión sumó un peso histórico con el pronunciamiento de la familia y el entorno del fallecido líder político Germán Vargas Lleras, quien murió este 2026. Durante la presentación de su obra póstuma, La voz que permanece, portavoces del legado del exvicepresidente recordaron las feroces advertencias que él dejó por escrito sobre los peligros del actual Gobierno, al que acusó de pretender perpetuarse en el poder y de entregar el territorio nacional a los grupos delincuenciales bajo el marco de la “Paz Total”. Con este emotivo y estratégico respaldo, las huestes del partido Cambio Radical y los sectores empresariales se alinean formalmente con la oposición.

¿Qué representa esto en la matemática electoral de cara al domingo? Para Iván Cepeda, estas alianzas significan la consolidación de un robusto muro de contención. Mientras Cepeda cuenta con el voto disciplinado del petrismo y las bases progresistas, De la Espriella acaba de heredar una formidable maquinaria de votos de opinión y estructuras tradicionales. La combinación del fervor popular de la Liga y el respeto institucional que evoca el legado de Vargas Lleras le inyectan millones de sufragios clave a De la Espriella, cerrando los espacios de crecimiento para la izquierda y dejando la moneda en el aire para la jornada histórica de este 21 de junio.

Lee También

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: