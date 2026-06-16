En medio de una rueda de prensa, el candidato Iván Cepeda se refirió a la posibilidad que contempla de no promover la constituyente, idea que su partido abandonó hace pocos días, para concentrarse en cambio en un acuerdo nacional que involucre a varios sectores.

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“No será ninguna prioridad una asamblea constituyente, sino la búsqueda de esa concertación a través del acuerdo nacional”, afirmó el candidato.

Seguido, detalló que dicho acuerdo giraría en torno a temas prioritarios para el país como la crisis del sistema de salud, la situación fiscal y déficit fiscal. Según dice, se trabajará en un pacto fiscal.

En esa misma línea, dice, en caso de ganar las elecciones este domingo, dicho proceso de concertación se llevará a cabo de la mano de “políticas sociales, la lucha contra la pobreza y la eliminación de la desigualdad social”.

¿Qué propone Iván Cepeda en temas sociales?

Además de las propuestas mencionadas, el senador Cepeda defiende una fuerte intervención del Estado en el acceso a los derechos fundamentales.

(Vea también: “Se va a incendiar el país”: Carrillo dice qué pasará si pierde Cepeda las elecciones)

En salud, plantea profundizar un modelo de carácter preventivo y predictivo, eliminando la intermediación financiera y fortaleciendo la red de hospitales públicos en las zonas rurales y periféricas del país.

En el ámbito de la educación, propone blindar el presupuesto nacional para garantizar la gratuidad universal en la educación superior pública, ampliando los cupos universitarios y desmantelando los esquemas de endeudamiento educativo de largo plazo.

¿Cómo va Iván Cepeda en las encuestas?

De acuerdo con la encuesta más reciente del Centro Nacional de Consultoría, Iván Cepeda ha perdido un buen terreno frente a Abelardo de la Espriella.

En el último sondeo, previo a segunda vuelta, el abogado cuenta con un respaldo de 48,6 % en la intención de voto, frente a su contendor que se queda atrás con un 44,7 % en esta medición.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: