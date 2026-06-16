El ambiente político en Colombia alcanzó su punto máximo de ebullición a pocos días de las urnas. Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y actual estratega en la campaña presidencial de Iván Cepeda, desató una monumental tormenta nacional tras lanzar una alarmante predicción sobre el futuro del orden público en el país. Durante su participación en el popular programa digital Desnúdate con Eva, conducido por la periodista española Eva Rey, Carrillo aseguró de manera tajante que la nación enfrentará una crisis social sin precedentes si la izquierda llega a perder la contienda electoral.

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Al ser interrogado sobre el posible escenario en el que el candidato de derecha Abelardo de la Espriella se corone ganador el próximo domingo, Carrillo no titubeó: “Indudablemente, se va a incendiar el país”, disparó el exfuncionario, dejando visiblemente estupefacta a la entrevistadora. Ante el asombro de Rey, quien le cuestionó si lo correcto no sería hacer un llamado institucional a la calma y al respeto por los resultados democráticos, el político de izquierda respondió con frialdad asegurando que “eso no funciona así” en la realidad política.

Para justificar su crudo vaticinio, Carrillo argumentó que los ciudadanos se enfrentan a dos opciones radicalmente opuestas: una alternativa que tildó de “ultra polarizante” y otra encarnada por Cepeda, a quien describió como un líder que ha luchado históricamente por la reconciliación. Asimismo, defendió el derecho a la movilización popular comparando la situación con las parálisis de transporte que sufre Europa, aclarando que la protesta social no debe asumirse necesariamente como un acto de violencia criminal. Según sus declaraciones, la mitad del país que apoya las ideas del petrismo saldrá a las calles de forma masiva a manifestarse en contra de un gobierno derechista que, a su juicio, gobernará desde la arrogancia.

Las reacciones de rechazo ante estas polémicas declaraciones no se hicieron esperar en el ecosistema digital. Uno de los primeros en levantar su voz de protesta fue el periodista Daniel Samper Ospina, quien cuestionó duramente el talante democrático del exdirector de la UNGRD. Por su parte, la influyente exsenadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, arremetió con vehemencia en Pulzo.com, exigiendo que Carrillo rinda explicaciones inmediatas ante las autoridades judiciales por lo que considera una clara amenaza al orden institucional. Cabal instó a las Fuerzas Armadas a garantizar la seguridad nacional y comparó la retórica de la izquierda con los episodios más oscuros de grupos radicales.

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Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.