El director suspendido de la UNGRD, Carlos Carrillo, cuestionó la decisión de la Procuraduría General de la Nación de apartarlo provisionalmente del cargo por una presunta participación indebida en política.

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Según contó en Blu Radio, siente que existe un trato desigual frente a otros funcionarios que han tenido comportamientos similares pero no han sido sancionados.

La controversia se originó por declaraciones en las que Carrillo respaldó al presidente Gustavo Petro y se refirió a la preocupación del mandatario sobre un supuesto “ascenso del fascismo” en Colombia.

Para la Procuraduría, estas intervenciones podrían constituir participación en política; sin embargo, el funcionario sostiene que se trata de opiniones en el debate público y no de proselitismo ni de uso de recursos públicos.

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En su defensa, Carrillo afirmó que no pidió votos ni actuó por fuera de la legalidad, y que sus comentarios respondieron a preguntas de medios de comunicación.

Además, insistió en que existe una diferencia entre expresar opiniones políticas y hacer campaña.

Durante la entrevista en esa emisora, también criticó al ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien acusó de intervenir activamente en política sin recibir sanciones, lo que, a su juicio, evidencia un posible sesgo en el Ministerio Público.

Carrillo concluyó que la prohibición para funcionarios de emitir opiniones políticas es “hipócrita”, aunque reconoció que debe acatarla mientras siga vigente.

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