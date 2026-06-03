El director suspendido de la UNGRD, Carlos Carrillo, cuestionó la decisión de la Procuraduría General de la Nación de apartarlo provisionalmente del cargo por una presunta participación indebida en política.
Según contó en Blu Radio, siente que existe un trato desigual frente a otros funcionarios que han tenido comportamientos similares pero no han sido sancionados.
La controversia se originó por declaraciones en las que Carrillo respaldó al presidente Gustavo Petro y se refirió a la preocupación del mandatario sobre un supuesto “ascenso del fascismo” en Colombia.
Para la Procuraduría, estas intervenciones podrían constituir participación en política; sin embargo, el funcionario sostiene que se trata de opiniones en el debate público y no de proselitismo ni de uso de recursos públicos.
En su defensa, Carrillo afirmó que no pidió votos ni actuó por fuera de la legalidad, y que sus comentarios respondieron a preguntas de medios de comunicación.
Además, insistió en que existe una diferencia entre expresar opiniones políticas y hacer campaña.
Durante la entrevista en esa emisora, también criticó al ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien acusó de intervenir activamente en política sin recibir sanciones, lo que, a su juicio, evidencia un posible sesgo en el Ministerio Público.
Carrillo concluyó que la prohibición para funcionarios de emitir opiniones políticas es “hipócrita”, aunque reconoció que debe acatarla mientras siga vigente.
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