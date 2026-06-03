El ministro del Interior, Armando Benedetti, se encuentra evaluando su continuidad en el gabinete ejecutivo ante la posibilidad de dejar su cargo en el Gobierno nacional para integrarse formalmente a la campaña presidencial de Iván Cepeda. Este movimiento estratégico fue el eje central de una reunión sostenida este martes al mediodía en la Casa de Nariño entre el funcionario y el presidente Gustavo Petro, donde se analizó la viabilidad de su salida de la cartera política.

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De acuerdo con las informaciones conocidas, la propuesta de que Benedetti abandone el ministerio habría surgido directamente desde integrantes del equipo de campaña del candidato del Pacto Histórico. El objetivo de este sector político es fortalecer la estructura de la campaña de cara a la segunda vuelta electoral. No obstante, fuentes oficiales confirmaron que, hasta el momento, el jefe de la cartera del Interior no ha tomado una decisión definitiva y la situación permanece en etapa de deliberación interna.

Este encuentro en el palacio presidencial se produjo inmediatamente después de un fuerte pronunciamiento del presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X. Tras conocerse la victoria de Abelardo De La Espriella en la primera vuelta de los comicios, el jefe de Estado calificó dicha opción política como un “fascismo mafioso” y expresó abiertamente su respaldo a la candidatura de Iván Cepeda para el balotaje, anunciando que “él mismo” se pondrá al frente de la campaña.

“Vamos a ganar y derrotar al fascismo (…) Yo tomaré mis propias decisiones”, escribió el mandatario en sus redes sociales. En su mensaje, Petro también aseguró tener una “obligación moral con la humanidad, con la historia y con la vida de Colombia de derrotar al fascismo mafioso”, una postura que aceleró los debates estratégicos dentro del Ejecutivo y que mantiene en vilo la permanencia de Armando Benedetti al frente del Ministerio del Interior.

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