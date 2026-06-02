En medio de la campaña presidencial, usuarios en redes sociales volvieron a compartir un video protagonizado por la senadora Aída Quilcué, grabación que en agosto de 2025 provocó una fuerte controversia por una discusión que sostuvo con integrantes del Ejército Nacional en una vía entre Cauca y Huila.

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(Vea también: Aída Quilcué respondió a quienes la cuestionaron por polémica frase sobre universidades: “Fui malinterpretada”)

Las imágenes corresponden a un episodio ocurrido el 15 de agosto de 2025, cuando la congresista se movilizaba junto a su esquema de seguridad. En el registro audiovisual se observa el momento en que cuestiona a varios soldados que seguían los vehículos en los que viajaba y les reclama por el procedimiento.

Durante el intercambio, Quilcué recordó su condición de senadora y manifestó inconformidad por la forma en que, según ella, se desarrolló el control militar. Las declaraciones dieron pie a comparaciones en redes sociales con los conocidos casos de “¿Usted no sabe quién soy yo?”, expresión que suele utilizarse para referirse a personas que apelan a su cargo o posición durante una confrontación.

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De acuerdo con la versión expuesta por la congresista, los vehículos se desplazaban a alta velocidad debido a las condiciones de seguridad de la zona. Además, sostuvo que el procedimiento le recordó episodios traumáticos de su vida personal relacionados con el asesinato de su esposo en 2008.

El video volvió a circular en los últimos días, justo cuando la contienda presidencial entra en una etapa decisiva. Usuarios de distintas corrientes políticas recuperaron las imágenes para comentar nuevamente el comportamiento de la senadora durante aquel episodio ocurrido en agosto de 2025.

¿Quién es Aida Quilcue, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?

Aída Quilcué es una lideresa indígena del pueblo nasa, nacida en el municipio de Páez, Cauca, que durante más de dos décadas ha estado vinculada a procesos de defensa de los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades afectadas por el conflicto armado. Su nombre ganó reconocimiento nacional por su trabajo dentro del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y por su participación en movilizaciones sociales y espacios de diálogo sobre derechos humanos.

En las elecciones legislativas de 2022 llegó al Senado de la República por la circunscripción indígena a través del movimiento MAIS. Desde esa corporación ha impulsado temas relacionados con los derechos territoriales, la protección de las comunidades indígenas y la implementación de políticas enfocadas en la inclusión social.

Su trayectoria también está marcada por el proceso de paz. Quilcué participó en iniciativas para incluir el capítulo étnico dentro de los acuerdos con las antiguas Farc y recibió reconocimientos por su labor en defensa de los derechos humanos. Además, su historia personal estuvo atravesada por la violencia del conflicto, luego del asesinato de su esposo en 2008.

En marzo de 2026, Iván Cepeda la escogió como su compañera de fórmula para la Vicepresidencia, una decisión con la que el Pacto Histórico buscó fortalecer su acercamiento a los pueblos indígenas y a distintos sectores sociales del país.

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