Aunque Abelardo de la Espriella ha reiterado que no hará acuerdos políticos con partidos de cara a la segunda vuelta presidencial, distintos sectores han comenzado a expresar públicamente su respaldo para las elecciones del próximo 21 de junio.

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Uno de ellos fue el Centro Democrático en Antioquia, cuyos dirigentes anunciaron que trabajarán para impulsar la candidatura del abogado en la recta final de la campaña.

Uribismo en Antioquia fijó una meta ambiciosa

El anuncio fue hecho por el exconcejal de Medellín y vocero del uribismo en Antioquia, Sebastián López.

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“Desde Medellín asumimos el compromiso: un millón de votos para Abelardo presidente”, afirmó en sus redes sociales.

Además, aseguró que el propósito será movilizar electores para derrotar en las urnas al proyecto político que representa el candidato rival.

“Vamos a derrotar en las urnas a quienes han llevado a Colombia por el camino equivocado. Es hora de recuperar el rumbo, defender la libertad, fortalecer la seguridad y volver a creer en la capacidad de nuestra gente para sacar adelante el país”, agregó.

Este es el anuncio de López:

🔥 UN MILLÓN DE VOTOS POR EL TIGRE EN MEDELLÍN Desde Medellín asumimos el compromiso: un millón de votos para Abelardo Presidente. Vamos a derrotar en las urnas a quienes han llevado a Colombia por el camino equivocado. Es hora de recuperar el rumbo, defender la libertad,… pic.twitter.com/nCwLogUrPv — Sebastián López V. (@sebaslopezv) June 2, 2026

Paloma Valencia ya había anunciado su respaldo a Abelardo de la Espriella

El pronunciamiento se suma al respaldo expresado días atrás por Paloma Valencia, quien ocupó el tercer lugar en la primera vuelta presidencial con más de 1,6 millones de votos.

Tras conocerse los resultados del 31 de mayo, la dirigente anunció públicamente su apoyo a De la Espriella para la segunda vuelta.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: