El candidato presidencial Abelardo de la Espriella lanzó una fuerte declaración durante una entrevista con Semana, en la que aseguró que existiría un plan para comprar votos en la región Caribe de cara a la segunda vuelta presidencial.

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Según afirmó, detrás de esa presunta operación estarían dirigentes políticos y empresarios que buscarían influir en el resultado electoral mediante prácticas ilegales.

Abelardo de la Espriella arremetió contra Armando Benedetti

Durante sus declaraciones, De la Espriella se refirió al ministro del Interior, Armando Benedetti, a quien acusó de estar vinculado con estrategias políticas relacionadas con la obtención de apoyos electorales.

“Benedetti es un delincuente de la peor calaña”, afirmó el candidato.

Además, aseguró que el funcionario estaría siendo llamado para cumplir un papel determinante durante la recta final de la campaña presidencial. Sin embargo las afirmaciones del aspirante no estuvieron acompañadas de pruebas públicas durante la entrevista; eso sí, dijo que pronto sacará la lista de implicados.

Esta es la entrevista en Semana:

De la Espriella dijo que pedirá apoyo de Estados Unidos

Uno de los puntos más llamativos de su intervención fue el anuncio de una solicitud formal a autoridades estadounidenses.

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De la Espriella aseguró que pedirá a enviados especiales de Estados Unidos verificar la información que dice tener sobre una eventual compra de votos en distintos departamentos de la Costa Caribe.

Incluso afirmó que buscará que las personas que eventualmente participen en esas actividades enfrenten consecuencias migratorias y financieras. “Estoy solicitándole formalmente al Gobierno de los Estados Unidos que verifique esta situación”, manifestó.

El candidato también aseguró que entregará información sobre políticos y empresarios que, según su versión, estarían involucrados en esas prácticas.

De la Espriella sostuvo que cuenta con información sobre personas que presuntamente participarían en estructuras electorales ilegales y advirtió que no se quedará “con los brazos cruzados”.

Asimismo, vinculó la denuncia con la necesidad de garantizar la transparencia de la segunda vuelta presidencial y aseguró que continuará elevando alertas ante organismos nacionales e internacionales.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: