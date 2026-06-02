La posibilidad de que Armando Benedetti deje el Ministerio del Interior para vincularse de lleno a la campaña presidencial de Iván Cepeda ya comenzó a provocar reacciones entre sus rivales. Uno de los pronunciamientos más duros llegó de parte de Abelardo de la Espriella, quien lanzó una advertencia directa contra el funcionario durante una entrevista con Semana.

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Las declaraciones se conocen luego de que surgieran versiones sobre una eventual renuncia de Benedetti al Gobierno para asumir un papel estratégico en la recta final de la campaña de Cepeda. Según distintas versiones políticas, el presidente Gustavo Petro le habría pedido al ministro apoyar de manera más activa el proyecto electoral del candidato del petrismo.

Abelardo de la Espriella cuestionó a Benedetti y lanzó fuerte advertencia

Durante la entrevista, De la Espriella cuestionó duramente al ministro del Interior y aseguró que ha logrado evadir procesos judiciales durante años. Además, hizo referencia a supuestas investigaciones en su contra.

“Y Benedetti que se quede quieto porque aquí ha burlado la justicia durante años, pero está en la mira de los Estados Unidos hace rato. Que se quede quieto Benedetti, que no se salga de su cargo. Si la bestia sale, se va a encontrar con el tigre”, afirmó el candidato presidencial.

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El abogado también lanzó otros señalamientos contra el ministro. Durante su intervención lo calificó como un maltratador de mujeres y recordó las controversias que han rodeado su carrera política en los últimos años.

Por ahora, Benedetti no ha confirmado oficialmente una renuncia al cargo. Sin embargo, las versiones sobre su eventual incorporación a la campaña siguen alimentando los rumores sobre dicha posibilidad.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: