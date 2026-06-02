La camiseta de la Selección Colombia sigue siendo una bandera para echar más leña al fuego en el debate en torno a las elecciones presidenciales. Días atrás, Iván Cepeda cuestionó que desde el lado de Abelardo de la Espriella se usara la prenda, argumentando que ese no podía ser el fin de la insignia de la federación nacional.

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Ahora, parece que el Gobierno se sumó y la usa como una estrategia para que simpatizantes del oficialismo se despeguen de que la casaca amarilla es un símbolo de la campaña de Defensores de la patria. Unas imágenes publicadas por el Ministerio de Educación evidenciaron esa indirecta, aunque muchos lo tomaron irónicamente como un efecto en cadena provocado por el abogado.

Las fotos muestran a funcionarios de esa cartera del Gobierno en medio de un consejo directivo, en cabeza del ministro Daniel Rojas Medellín. A la mayoría de los presentes en la sala de reunión se les observa con las camisetas de la Selección Colombia puesta.

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Aunque Cepeda inicialmente había reprochado el uso de las remeras para fines políticos, desde el ejecutivo parece que han tomado otro camino, aunque no está claro si es una respuesta activa a la campaña del candidato de ultraderecha. Eso sí, el Ministerio de Educación no quedó exento de burlas por parte de seguidores de De la Espriella.

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“¡Oiga, los veo bien! Firmes por la patria”, “Abelardo los puso a vestir la camiseta de la selección”, “¿pidieron permiso para usar esas camisetas?”, “ojo, a Cepeda esto no le gusta” o “bienvenido a la manada”, comentaron varios internautas.

Lo cierto es que la Federación Colombiana de Fútbol afirmó que no puede impedir el uso de su camiseta en escenarios políticos y/o de campañas electorales.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.