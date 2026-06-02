El escabroso caso de Alexánder Avendaño Varela, el joven de 22 años cuyo cuerpo fue rescatado tras pasar cinco días sumergido en el embalse de Guatapé, Antioquia, dio un giro desgarrador. Tras el hallazgo del cadáver por parte de un equipo de 14 buzos y bomberos de El Peñol, se conoció un indignante video minutos antes de la tragedia que desató la furia en redes sociales.
En medio del dolor y las exequias realizadas en Medellín, Eliana Avendaño, hermana de la víctima, habló en La FM y destapó los momentos de terror que vivió su familiar a bordo de una embarcación donde se adelantaba una celebración.
La familiar relató con profunda impotencia cómo lo que empezó como una fiesta terminó en un brutal ataque grupal contra su hermano, por razones que la Fiscalía aún intenta esclarecer. Según su testimonio, la indolencia de los asistentes convirtió la lancha en una trampa mortal.
“Fue algo muy traumante para mí, ver cómo él intentaba y nadie lo ayudaba”, confesó Eliana, asegurando que Alexander fue agredido físicamente y obligado a quitarse la ropa en medio de insultos y burlas de quienes compartían con él.Lee También
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El caso tomó un tinte criminal tras la filtración del material audiovisual en las plataformas digitales. Aunque la hermana de Alexánder se mostró en desacuerdo con la difusión pública del video por respeto a su memoria, admitió que es la prueba reina que ya entregó a las autoridades para que caigan los responsables.
En la grabación se evidencia la extrema sevicia de la situación: varios asistentes incitan a los demás a lanzar al joven al agua y se escuchan gritos pidiendo explícitamente “que lo ahoguen”. Lo más macabro del registro es que los presentes sabían que Alexánder no sabía nadar y no llevaba chaleco salvavidas; aun así, la embarcación continuó su marcha dejándolo a la deriva en el embalse.
Mientras el proceso judicial avanza contra quienes presenciaron y promovieron el hecho, la familia Avendaño convocó a una velatón el próximo 6 de junio a las 7:00 p. m. en la loma de San Cristóbal, en Medellín, para exigir justicia: “Su risa y su luz dejaron un vacío que duele”, escribió su hermana en Facebook.
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