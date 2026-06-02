El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, fue suspendido provisionalmente de su cargo por la Procuraduría General de la Nación, en medio de una investigación por presunta participación indebida en política. La decisión se conoció este 2 de junio y convierte a Carrillo en el segundo funcionario del Gobierno de Gustavo Petro apartado de sus funciones en un mismo día por hechos relacionados con la campaña presidencial.

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Horas antes, el Ministerio Público había adoptado una medida similar contra el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade, quien también es investigado por manifestar públicamente su respaldo a Iván Cepeda, candidato del oficialismo para la segunda vuelta presidencial. En ambos casos, la Procuraduría considera que pudo haberse vulnerado la prohibición que tienen algunos servidores públicos de intervenir en política.

(Vea también: “No hay evidencia”: procurador respondió a Gustavo Petro por supuesto fraude en elecciones)

Carrillo, quien antes de llegar al Gobierno fue concejal de Bogotá y uno de los más visibles defensores del proyecto político de Petro, quedó ahora vinculado a un proceso disciplinario que podría derivar en sanciones como destitución, inhabilidad o multa, dependiendo de los resultados de la investigación.

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La actuación de la Procuraduría se originó por unas declaraciones en las que el funcionario se refirió al escenario electoral y expresó respaldo a la posibilidad de que el presidente Petro participara activamente en la campaña presidencial. En ese contexto, también lanzó fuertes críticas contra el candidato Abelardo de la Espriella, rival de Iván Cepeda en la segunda vuelta.

“Los funcionarios públicos, por una disposición que existe y que está vigente —y que es muy hipócrita, debo decirlo—, no podemos intervenir indebidamente en política”, manifestó Carrillo durante una rueda de prensa. En la misma intervención calificó las posturas de De la Espriella como “un proyecto abiertamente fascista”, declaraciones que ahora hacen parte de la investigación disciplinaria en su contra.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.