Al mandatario le preguntaron en Caracol Radio por el caso de Carlos Ramón González y el episodio de la UNGRD, uno de los escándalos más grandes de su Gobierno.

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Petro fue tajante y dijo que quiere ver a su exfuncionario respondiendo ante la justicia. “El señor Carlos Ramón González debería estar en Colombia respondiendo ante la justicia ¿Por qué lo dudan?”, añadió en ese medio.

Los periodistas de Caracol Radio añadieron que un actual funcionario de su Gobierno fue quien ayudó al escape de González.

A eso, Petro agregó: “Fue un funcionario de una embajada al que yo no ayudé; lo echamos”. Sin embargo, los periodistas añadieron que el hombre en cuestión no fue echado, sino reubicado en otra embajada de Colombia.

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Qué pasó con el caso de Carlos Ramón González

Hace unas semanas, la Interpol decidió no emitir una nueva circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, investigado por el escándalo de corrupción de la UNGRD.

Con esta determinación, el exfuncionario quedó sin orden de captura internacional, lo que le permitiría movilizarse fuera de Nicaragua, país donde permanece desde hace dos años con asilo político.

La decisión fue tomada desde la sede del organismo en Lyon, Francia, y comunicada a Colombia tras revisar la solicitud presentada por las autoridades nacionales.

Según explicó Interpol, la negativa se debió a restricciones en la información incluida en la solicitud inicial y a la prohibición que tiene el organismo de intervenir en asuntos de carácter político.

La entidad señaló que parte de la información debía mantenerse restringida para proteger derechos y libertades del solicitante, razón por la cual no avanzó con la publicación de la notificación roja.

Sin embargo, Interpol dejó abierta la posibilidad de estudiar una nueva petición si Colombia presenta pruebas nuevas o información relevante que no haya sido analizada antes.

Ante esto, la Fiscalía reactivó el trámite y presentó otra solicitud, esta vez sustentada en el delito de lavado de activos, que ya está en evaluación.

González enfrenta cargos por cohecho, peculado y lavado de activos, y es señalado como uno de los presuntos responsables del millonario desfalco a la UNGRD.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.