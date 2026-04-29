Funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) radicaron una denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría contra Leonidas Name y Carlos Carrillo por presuntos actos de acoso laboral y abuso de poder. La acción fue presentada el pasado 27 de abril y se basa en un testimonio anónimo que advierte sobre posibles irregularidades dentro de la entidad.

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De acuerdo con Caracol Radio, la denuncia señala que Leonidas Name, en su rol como secretario general, habría incurrido en un patrón de comportamiento inapropiado hacia varias contratistas. El documento indica que estas conductas “distan gravemente de los principios de transparencia, imparcialidad, respeto y dignidad que deben regir la función pública”, lo que habría encendido las alertas dentro de la UNGRD.

El testimonio expone que Name Gómez habría condicionado la renovación de contratos a mantener una cercanía personal que excedía el ámbito laboral. En el documento se advierte que esta “cercanía” no era opcional, sino un requisito tácito para conservar el empleo, lo que podría configurar una conducta irregular con implicaciones disciplinarias y penales.

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#EXCLUSIVA Caracol Radio conoció en EXCLUSIVA la denuncia que radicaron algunos funcionarios de la UNGRD ante la @FiscalliaCol y la Procuraduría en contra de Leonidas Name y Carlos Carrillo por presuntos actos de acoso. Name en su calidad de secretario General y Carrillo como… pic.twitter.com/ib9JMIydX7 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 29, 2026

La denuncia también describe hechos más graves. El documento señala que el funcionario habría extendido invitaciones a su apartamento privado a varias contratistas, en un contexto en el que se insinuaba que su permanencia laboral dependía de asistir y mantener un trato de familiaridad. Estas situaciones, según el documento, constituirían una “falta gravísima a la ética pública y un posible acoso laboral con abuso de autoridad”.

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El texto, enfatiza que se trata de un testimonio rendido bajo reserva de identidad por temor a represalias, pero con la expectativa de que las autoridades adelanten una investigación “exhaustiva, imparcial y con enfoque de género”. Además, menciona que las conductas denunciadas podrían tener carácter ético, administrativo y eventualmente penal.

Finalmente, la denuncia también involucra a Carlos Carrillo, director de la entidad, aunque los señalamientos se centran principalmente en las actuaciones atribuidas a Name. Hasta el momento, no se conocen pronunciamientos oficiales de los implicados, mientras las autoridades evalúan las acciones a seguir frente a estos graves señalamientos.

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