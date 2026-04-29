El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, respondió a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro sobre el caso del niño Kevin Arley Acosta, en medio de la controversia por la entrega del informe de necropsia. Las declaraciones se dieron en entrevista con Julio Sánchez Cristo, en la que el funcionario defendió la actuación de la entidad.

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El mandatario había criticado el manejo del caso y cuestionó la falta de acceso al documento. “Ocultan el informe de Medicina Legal sobre por qué murió en Huila el niño, famoso en la prensa, pero resulta que el que sabe por qué murió no entrega el informe porque la fiscal general dijo que no nos lo entregarán”, afirmó Petro, lo que desató el pronunciamiento del instituto.

Frente a estas afirmaciones, Cortés explicó que la entidad no tiene facultad para divulgar este tipo de documentos sin una orden judicial. “Es una institución técnico-científica que es auxiliar de la justicia, nosotros no tenemos ningún tipo de componente político para tomar decisiones. Nuestra labor diaria es meramente técnica”, aseguró.

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El funcionario también se refirió a las solicitudes hechas por entidades del Gobierno para acceder al informe. “Recibimos un derecho de petición de la Superintendencia Nacional de Salud y otro del Ministerio de Salud solicitando que se entregara el informe de la necropsia del niño, (pero) nosotros no podemos entregarla porque tenemos reserva sumarial porque es un tema penal”, explicó al medio citado.

Además, indicó que el Ministerio de Salud interpuso una acción judicial para insistir en la entrega del documento. Sin embargo, el juez sexto especializado de Bogotá declaró improcedente la tutela, respaldando la postura de Medicina Legal frente a la reserva de la información en este caso.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.