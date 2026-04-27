El CTI de la Fiscalía ejecuta este lunes diversos operativos contra la reconocida marca de ropa Lili Pink. Las autoridades investigan la posible comisión de delitos relacionados con el lavado de activos y contrabando de textiles.

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Las acciones judiciales incluyen allanamientos técnicos a varios establecimientos comerciales de la firma. El ente acusador también realiza capturas simultáneas en distintas ciudades del territorio nacional, incluyendo operativos específicos en Bogotá.

Dependencias especializadas de la Fiscalía, como la oficina de extinción de dominio, lideran este caso penal. Debido a esto, se proyecta que múltiples tiendas queden bajo el manejo preliminar del Estado colombiano próximamente.

Fuentes oficiales confirmaron a El Tiempo que las intervenciones buscan desarticular una presunta red de ingresos irregulares de mercancía. Los procedimientos continúan en desarrollo mientras se define la situación jurídica de los implicados y el futuro de los locales comerciales. La marca Lili Pink enfrenta así un complejo proceso legal que impacta su operación nacional.

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Cabe recordar que esta compañía tiene también algunos puntos en el exterior, a donde llegó en los últimos años.

¿Quién es dueño de Lili Pink en Colombia?

La propiedad de la reconocida marca Lili Pink pertenece a la familia Abadi. El concepto surgió como una idea conjunta entre Max Abadi y su hijo menor, David Abadi. Ambos son descendientes de Hyman e Ivette Abadi.

Según datos del portal Las Dos Orillas, Hyman e Ivette llegaron al continente americano tras huir de las persecuciones en la Europa de mediados del siglo XIX. Antes de establecerse definitivamente en Colombia en 1955, la familia recorrió diversos países durante su travesía.

Una vez instalados en Bogotá, Hyman y su hermano José fundaron en 1959 una compañía emblemática llamada Lafayette. Esta empresa se dedicó a la fabricación y comercialización de telas, convirtiéndose en una potencia textil nacional.

Lafayette fue durante décadas la principal productora de materia prima para la confección. La firma lideró el mercado de hilos y sus telas protagonizaron las pasarelas de moda más importantes de toda la región latinoamericana.

Max Abadi trabajó inicialmente en la fábrica familiar, pero sus intereses profesionales estaban en otros sectores. Antes de crear Lili Pink, alcanzó fama mundial como el fabricante de los innovadores preservativos de la marca Unique.

Estos productos no utilizan látex, sino polietileno. En 2014, este invento fue calificado como el mejor preservativo del mundo. Incluso recibió un premio de 150 mil dólares por parte del empresario Bill Gates para su perfeccionamiento.

Al fundar Lili Pink, Max y David analizaron el dominio de Leonisa en el mercado. En lugar de competir en el segmento élite, decidieron enfocarse inteligentemente en el mercado de las masas y la economía popular.

Diseñaron ropa interior de alta calidad pero económica para mujeres trabajadoras, amas de casa y estudiantes. Su estrategia fue ofrecer productos coloridos y asequibles para quienes buscan optimizar su presupuesto sin sacrificar la estética personal.

La primera tienda abrió hace 15 años en el barrio Toberín, al norte de Bogotá. Desde entonces, el crecimiento fue acelerado, alcanzando actualmente el primer lugar en ventas al menudeo de prendas íntimas femeninas en Colombia.

Con casi 500 tiendas, la empresa reporta ingresos anuales superiores a los 250 mil millones de pesos. Este éxito financiero se basa en atraer a mujeres jóvenes que enfrentan las dificultades de una economía compleja.

Hoy, el dueño de la marca posee más de 400 locales en territorio colombiano. En 2017 contaban con 150 sucursales, cifra que lograron triplicar en apenas seis años gracias a su agresivo modelo de expansión comercial.

Además, la internacionalización ha sido clave para la familia Abadi. Actualmente operan unas 50 tiendas distribuidas en países como Costa Rica, Guatemala, México, Perú y Ecuador, consolidando un crecimiento que califican como a pasos agigantados.

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