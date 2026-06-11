Por: VALORA ANALITIK

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Las opciones para comprar dólares digitales siguen ganando terreno en Colombia y ahora este servicio aterrizó en Bancolombia, que ya habilitó esta función.

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El banco informó que cerca de nueve millones de usuarios de la App Mi Bancolombia ya pueden acceder a la compra y venta de dólares digitales a través de Wenia, la plataforma de activos digitales de Grupo Cibest.

La integración permite que los usuarios accedan a dólares digitales referenciados 1:1 con el dólar estadounidense, visualicen sus saldos y movimientos, y conviertan estos activos a pesos colombianos cuando lo deseen desde la aplicación.

Bancolombia y Wenia: cómo funciona la compra de dólares digitales

Wenia opera bajo una licencia clase F otorgada por la Autoridad Monetaria de Bermudas y es la encargada de prestar el servicio para los clientes que accedan a esta funcionalidad desde Bancolombia.

(Vea también: Bancolombia anuncia cambio en sus códigos QR: así deberá actualizarlos para recibir plata)

Luz María Velásquez, vicepresidenta de Personas, Empresas y Pymes de Bancolombia

Para utilizar esta alternativa, los clientes deberán ingresar a la App Mi Bancolombia y dirigirse a la sección de trámites y solicitudes.

Posteriormente, deberán seleccionar la opción de apertura de cuentas, donde aparecerá la Cuenta Global de Wenia, desde la cual podrán comenzar a comprar o vender dólares digitales.

De acuerdo con Bancolombia, la cuenta permite iniciar operaciones desde un dólar digital.

La entidad explicó además que esta funcionalidad se suma a otras alternativas internacionales disponibles para sus clientes, entre ellas la apertura de cuentas en dólares mediante Bancolombia Panamá y Bancolombia Puerto Rico, así como el acceso a inversiones en mercados internacionales a través de Cibest Capital.

Los dólares digitales representan activos respaldados 1:1 por el dólar estadounidense, lo que les permite mantener una referencia estable frente a esta moneda. Entre sus usos se encuentran la recepción y envío de recursos desde el exterior, compras internacionales y el acceso a otras oportunidades dentro de la plataforma Wenia.

Asimismo, Bancolombia indicó que estos activos presentan una volatilidad inferior a la observada en otros segmentos del mercado de criptomonedas.

Recomendaciones de seguridad de Bancolombia

Frente al uso de esta nueva funcionalidad, Bancolombia recordó a los usuarios la importancia de no compartir información confidencial como usuarios, contraseñas, claves dinámicas o datos de tarjetas.

La entidad también reiteró que ni Bancolombia ni Wenia solicitan este tipo de información mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp, redes sociales o correos electrónicos.

Además, advirtió que ninguna de las dos compañías solicita la instalación de programas o la descarga de archivos enviados por canales de mensajería o redes sociales, ni ofrece premios, inversiones garantizadas o ayudas urgentes.

Finalmente, recomendó verificar siempre la autenticidad de los perfiles oficiales en redes sociales y, en caso de recibir comunicaciones sospechosas, reportarlas a través del correo correosospechoso@bancolombia.com.co o mediante la línea de WhatsApp habilitada por la entidad.

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