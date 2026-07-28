Por: VALORA ANALITIK

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El mercado bancario en la región continúa con dinamismo, con varios movimientos que se han dado desde Colombia, como la reconfiguración de Grupo Cibest, la creación de Davivienda Group o el ajuste de los negocios de Grupo Aval en Centroamérica.

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Sin embargo, también hay interés de entidades bancarias para entrar al país. Según conoció Valora Analitik, un banco panameño especializado en banca privada, inversiones y gestión patrimonial busca tener presencia local.

Se trata del Banco Prival, una institución financiera de Panamá, fundada en 2010, enfocada en servicios de banca privada, banca de inversión y gestión patrimonial en Latinoamérica.

La entidad solicitó autorización para abrir una oficina de representación en Colombia con el fin de promover sus productos y servicios, la cual recibió el visto bueno por parte de la Superintendencia de Bancos de ese país.

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Sin embargo, se especificó que la autorización que por este medio se otorga “sin perjuicio del cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente establecida por la jurisdicción de la República de Colombia”, por lo que deberá seguir el trámite ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Este es el nuevo banco que busca presencia en Colombia

Este banco de inversión se promociona con un enfoque que “se fundamenta en un modelo de atención personalizada, profesional y altamente discreto, con un solo punto de contacto capaz de construir soluciones financieras a la medida de cada cliente”.

Actualmente tiene más de 5.500 clientes y administra activos por US$5.400 millones. Entre sus principales negocios se cuenta: banca privada, familia de fondos, banca de inversión y sales & Trading.

La intención de Prival de abrir una oficina de representación en Colombia coincide con una reorganización de sus operaciones en Centroamérica. Por ejemplo, en Costa Rica, el grupo decidió salir del negocio bancario tradicional mediante el cese voluntario de la intermediación financiera.

En este país, mantiene sus operaciones de puesto de bolsa y administración de fondos de inversión. La estrategia apunta a concentrarse en negocios de banca privada, gestión patrimonial y mercado de capitales.

Un informe de Moody’s del año pasado reconoce que la rentabilidad de Prival es moderada, sostenida por ingresos consistentes y bajos gastos por provisiones, aunque limitada por altos gastos operativos.

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“Se espera que el crecimiento en activos bajo administración y nuevas líneas de negocio aumenten los ingresos operativos, mejorando la eficiencia”, dijo la calificadora de riesgo el año pasado.

La firma añadió que la concentración en grandes depositantes, la variabilidad de los depósitos y el corto plazo de financiamiento se mitigan con el acceso a otras fuentes de financiamiento, como repos, emisiones de deuda y líneas de crédito institucionales, facilitando el acceso a recursos adicionales si fuese necesario.

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