En un escenario cambiario histórico para el país, donde el dólar ha acumulado una caída del 13,8% en lo que va de 2026 y una pérdida del 19,6% en los últimos 12 meses frente al peso colombiano, el banco de desarrollo empresarial Bancóldex anunció una jugada estratégica para el sector productivo nacional.

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La entidad puso a disposición de las empresas la nueva línea Liquidez Dólares Corto Plazo II 2026, un cupo de crédito que asciende a US$50 millones diseñado para facilitar el acceso a financiación en moneda extranjera y aprovechar el dólar más barato.

La iniciativa está dirigida a empresas de todos los tamaños y sectores económicos que requieran liquidez de corto plazo bajo las ventajas que ofrece la tasa de cambio actual. La herramienta estará disponible hasta el próximo 31 de octubre de 2026 y permitirá financiar hasta US$5 millones por cada beneficiario.

(Vea también: ¿Dólar a 2.900 pesos? Qué debe pasar para volver a la histórica cifra que ilusiona a muchos)

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¿En qué podrán invertir los empresarios estos recursos?

Los fondos aprobados mediante esta línea de Bancóldex cuentan con un margen amplio de destino para fortalecer las finanzas y la operación corporativa:

Capital de trabajo: Financiamiento de materias primas, insumos importados, arriendos, nómina y costos operativos de funcionamiento.

Financiamiento de materias primas, insumos importados, arriendos, nómina y costos operativos de funcionamiento. Sustitución de pasivos: Reestructuración de deudas empresariales para liberar liquidez (excluyendo créditos previos con Bancóldex o pasivos con socios/accionistas).

Reestructuración de deudas empresariales para liberar liquidez (excluyendo créditos previos con Bancóldex o pasivos con socios/accionistas). Comercio exterior: Cobertura y financiamiento directo para operaciones de importación y exportación de bienes.

Estrategia cambiaria: ¿Cómo sacarle jugo a un dólar más barato?

Bancóldex destacó que las condiciones actuales del mercado de divisas abren una ventana de oportunidad clave para modernizar el aparato productivo de Colombia. La compra de maquinaria, tecnología, herramientas de digitalización, repuestos y software resulta considerablemente más accesible con la revaluación del peso, lo que permite a las compañías reducir costos fijos y elevar su competitividad.

Para los importadores, este panorama representa una ocasión idónea para mejorar márgenes de ganancia y anticipar compras estratégicas de inventario. Por su parte, la entidad financiera recomendó a las empresas exportadoras revisar al detalle sus estructuras de costos y evaluar mecanismos como las coberturas cambiarias para fijar precios futuros y blindar sus utilidades ante eventuales rebotes de la divisa.

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