Por: VALORA ANALITIK

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El dólar en Colombia inicia la jornada de este martes con una apertura en $3.195, reflejando un comportamiento muy alineado con el cierre de la víspera ($3.193) y tocando un mínimo de $3.185.

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Para los analistas, la divisa continúa moviéndose en la franja de mínimos anuales, consolidando una marcada tendencia bajista que ha mantenido bajo presión a los mercados cambiarios locales en las últimas semanas.

Credicorp Capital destacó que la tasa de cambio se desplazó recientemente hacia nuevos mínimos del año (tocando niveles de $3.186,15) y cerró la semana pasada en $3.220,01, lo que representó una revaluación adicional del peso del 1,07 %.

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Para las operaciones actuales, la firma reveló niveles técnicos intermedios a vigilar entre $3.185 y $3.269. El principal motor detrás de esta apreciación de la moneda local sigue siendo la fortaleza de los flujos de carry trade.

Esta estrategia se mantiene altamente atractiva gracias a la tasa de intervención del Banco de la República situada en el 12 %, un diferencial de rendimientos que continúa distanciándose de las economías desarrolladas a la espera de la próxima decisión de política monetaria este viernes.

Corrección internacional del petróleo y alivio inflacionario

En el frente externo, los precios internacionales del crudo profundizan su corrección y caen alrededor de 1,7 % tras las fuertes alzas asociadas a la tensión geopolítica de semanas anteriores.

Mientras el Brent cotiza alrededor de los US$86,6 por barril, el WTI se ubica cerca de los US$81,2 por barril.

Este retroceso responde a las expectativas de una desescalada en las tensiones entre Estados Unidos e Irán, así como a la perspectiva de una normalización gradual del tráfico energético a través de las rutas clave en Oriente Medio.

La corrección del crudo contribuye, a su vez, a moderar las presiones sobre las expectativas inflacionarias globales.

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Agenda macroeconómica en Colombia

La atención de los mercados nacionales se desplaza ahora hacia los indicadores fundamentales que se publicarán en los próximos días.

Fedesarrollo dará a conocer los datos de confianza comercial e industrial de junio el miércoles, los cuales permiten evaluar si la demanda interna sigue compensando el bache en algunas señales corporativas.

El viernes se revelarán las cifras de desempleo de junio. Tras registrarse una tasa nacional del 8 % en mayo, el mercado aguarda confirmación sobre la persistente solidez y ajuste del empleo en el país.

También el viernes la Junta Directiva del Banco de la República decidirá si mantiene o modifica la tasa de interés, actualmente en el 12 %. Por su parte, la atención del mercado internacional estará centrada en la decisión de tasas de la Reserva Federal de EE. UU. este miércoles.

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