Por: VALORA ANALITIK

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El mercado cambiario colombiano arrancó la última sesión de la semana con una tendencia bajista. Tras haber cerrado la jornada previa en los $3.197,01, un nivel no visto desde hace siete años, el dólar en Colombia abrió este viernes en $3.195, marcando un nuevo descenso en las primeras operaciones.

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La divisa continúa desafiando los pisos técnicos en medio de una presión vendedora que no cede, a pesar de operar en un entorno internacional altamente convulso por la crisis energética y geopolítica.

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Dólar en Colombia, semana del 21 de julio de 2026

De acuerdo con el reporte inicial de JP Tactical Trading, el dólar inició la sesión en $3.195 y registró sus primeras operaciones bajo una marcada tendencia a la baja que profundiza los mínimos intradía.

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La firma destacó que la divisa sigue respetando el soporte de los 100,50 puntos en el índice DXY a nivel global, lo que deja abierta la puerta a un potencial rebote alcista en caso de romper la resistencia de los 101,70 puntos.

Por su parte, en el plano regional, las monedas de referencia en México y Brasil continúan moviéndose en rangos estables, respetando techos clave mientras el peso colombiano acapara la atención por la profundidad de su corrección a la baja.

Petróleo al alza y tensiones globales desatadas

El comportamiento del mercado cambiario local contrasta fuertemente con la tormenta que azota al mercado de materias primas. Los precios del petróleo se mantienen firmes en máximos de varios meses impulsados por el agravamiento de los conflictos internacionales.

El Brent se ubica en los US$100,85 por barril (con un alza de 0,2 %), acumulando una racha de tres semanas consecutivas de fuertes ganancias y un repunte del 14 % en el periodo. Por su parte, el WTI avanza un 0,4 % hasta los US$92,53 por barril.

La escalada se intensificó luego de que el presidente estadounidense amenazara con acciones militares masivas contra Irán y los hutíes en Yemen, tras nuevos ataques en el Mar Rojo.

A esto se suma la reactivación de los frentes en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde los ataques a infraestructura energética y las nuevas sanciones masivas de la Unión Europea contra Moscú, que apuntan a bancos, criptomonedas y flotas de transporte, han elevado drásticamente la prima de riesgo global.

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Aranceles y comercio exterior colombiano

A partir de hoy, las exportaciones colombianas hacia Estados Unidos enfrentarán un arancel adicional del 12,5 % en una parte de sus envíos, luego de que la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) oficializara la medida bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

La sanción responde a la conclusión de que los mecanismos del país para prohibir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso de terceros mercados son insuficientes, añadiendo un nuevo factor de presión sobre la competitividad externa en un momento de alta volatilidad macroeconómica.

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