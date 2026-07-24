Por: Mall y Retail

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El Mapa Nacional del Retail es el estudio desarrollado por Mall & Retail que analiza las 450 principales marcas del comercio presentes en los centros comerciales del país, clasificadas en 22 categorías de acuerdo con su actividad, tamaño y desempeño empresarial. En esta ocasión analizaremos la categoría de tiendas por departamento, un segmento que refleja cómo las grandes superficies han tenido que transformar su propuesta de valor para responder a un consumidor más racional, digital y sensible al precio.

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De acuerdo con los resultados financieros de las 16 compañías incluidas en el estudio, sus ingresos operacionales alcanzaron aproximadamente $15,95 billones en 2025, con un crecimiento del 12,5 % frente a los $14,18 billones registrados en 2024. Sin embargo, el buen resultado agregado esconde una elevada concentración: Homecenter, Dollarcity y Falabella representaron el 81,8 % de las ventas de toda la categoría. Esto demuestra que el liderazgo ya no pertenece exclusivamente a la tienda por departamento tradicional basada en moda, hogar, tecnología y crédito, sino a formatos multicanal, especializados o de valor que han logrado construir una promesa mucho más clara para el consumidor.

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La historia de las tiendas por departamento en Colombia ha estado marcada por numerosos fracasos empresariales. Aunque el formato resulta atractivo por su capacidad para reunir múltiples categorías bajo un mismo techo, también exige grandes áreas comerciales, inventarios elevados, altas inversiones en adecuaciones, una logística compleja y una permanente financiación del capital de trabajo.

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A estas dificultades se sumaron la expansión de las tiendas especializadas, el comercio electrónico, la moda rápida, los almacenes de descuento y los marketplaces. La chilena La Polar, por ejemplo, comenzó su operación con resultados negativos y terminó en liquidación judicial en 2014, después de acumular pérdidas por más de $213.138 millones y registrar un patrimonio negativo. La casa matriz, que también atravesaba dificultades financieras en Chile, dejó de tener capacidad para continuar capitalizando la operación colombiana.

Ripley llegó al país en 2013 y anunció su retiro apenas tres años después, al no alcanzar la participación de mercado ni los resultados necesarios para hacer sostenible el negocio; en 2014 su operación colombiana había generado pérdidas cercanas a US$27 millones. Estos casos confirmaron que importar un modelo exitoso desde Chile o Perú no garantizaba su aceptación en un mercado colombiano fragmentado, con fuertes jugadores regionales y consumidores acostumbrados a comprar cada categoría en especialistas diferentes.

El Top 3 de ingresos fue liderado nuevamente por Homecenter, que alcanzó ventas por $6,94 billones, un crecimiento del 15,9 % y utilidades por $345.766 millones. Su liderazgo se explica por una propuesta de valor difícil de replicar: combina mejoramiento del hogar, construcción, decoración, servicios y atención tanto al consumidor final como al profesional. Durante 2025 continuó fortaleciendo su experiencia omnicanal, la optimización de procesos, el uso de inteligencia artificial y servicios complementarios como su marketplace de soluciones para el hogar.

Dollarcity ocupó el segundo lugar con ingresos de $3,37 billones, un crecimiento del 17,6 % y ganancias por $181.959 millones. Su ventaja competitiva está en una operación austera, precios bajos, alta rotación, productos funcionales y un surtido que cambia constantemente, lo que estimula la compra por oportunidad. Al cierre de 2025, Dollarcity ya contaba con 415 establecimientos en Colombia, dentro de una red regional de 732 tiendas, y su crecimiento estuvo soportado tanto por las nuevas aperturas como por el aumento de las ventas comparables.

Falabella completó el podio con ingresos consolidados por $2,73 billones, 11,1 % más que en 2024, aunque todavía registró pérdidas cercanas a $15.777 millones. Su estrategia continúa apoyándose en la integración de las tiendas físicas con falabella.com, el marketplace, la recogida en tienda, los medios de pago y el ecosistema financiero del grupo. Falabella se define precisamente como una red omnicanal enfocada en moda, tecnología y hogar, una integración que le permite competir más allá del espacio físico de sus almacenes.

Entre las 16 empresas analizadas, los mayores crecimientos correspondieron a IKEA, Home Sentry y Dollarcity. IKEA aumentó sus ingresos un 44,2 %, hasta alcanzar $458.255 millones. El resultado refleja la consolidación de su operación en Colombia, la maduración de sus tiendas de Bogotá, Cali y Medellín y la complementariedad con el canal de comercio electrónico. Su estrategia se basa en democratizar el diseño mediante muebles funcionales, soluciones completas para cada espacio del hogar, precios accesibles, recorridos experienciales y más de 6.000 referencias dentro de un modelo que convierte la visita a la tienda en entretenimiento e inspiración. No obstante, la compañía todavía reportó pérdidas por $58.071 millones, propias de una etapa en la que debe absorber los costos de instalación, logística y posicionamiento de una operación nueva.

Home Sentry fue la segunda de mayor expansión, con un crecimiento del 18,1 % y ventas por $207.776 millones. La empresa logró recuperarse de la caída experimentada en años anteriores mediante una oferta concentrada en 32 categorías para el hogar, tiendas de entre 1.000 y 3.000 metros cuadrados, una combinación equilibrada entre producto nacional e importado y una mayor participación de los canales digitales, incluidos su portal, Mercado Libre y Rappi.

Dollarcity volvió a aparecer entre las de mayor crecimiento, confirmando que el precio, la conveniencia, la proximidad y la rápida renovación del surtido continúan ganándole espacio a la tienda por departamento convencional.

El contraste más preocupante del estudio estuvo en Flamingo y Pepe Ganga, dos marcas históricas que enfrentaron una fuerte contracción durante 2025. Flamingo redujo sus ingresos de $114.298 millones a $61.959 millones, una caída del 45,8 %, y registró pérdidas por $54.683 millones, equivalentes al 88,3 % de sus ventas. Sus pasivos alcanzaron $351.265 millones frente a activos por $365.118 millones, dejando un patrimonio de apenas $13.852 millones. La compañía, que combina la venta de electrodomésticos, tecnología, muebles y vestuario con la financiación directa a sus clientes, llegó al cierre de 2025 con una estructura patrimonial altamente tensionada y fue admitida en diciembre de ese año a la validación judicial de un acuerdo de reorganización. El plan contempla la normalización de aproximadamente $339.700 millones en pasivos y depende de la generación de caja y de la recuperación de cartera.

Pepe Ganga tuvo una caída todavía más profunda: sus ingresos pasaron de $314.403 millones a $93.321 millones, una disminución del 70,3 %, y cerró con pérdidas por $5.934 millones. El deterioro venía precedido por una expansión que llevó la marca a 47 tiendas en 17 ciudades, una mezcla de categorías que perdió claridad y pérdidas acumuladas durante la última década. La venta de la compañía a Continentes S.A.S., propietaria de ToySmart, abrió una etapa de integración, búsqueda de economías de escala y reorganización del portafolio.

Durante 2025 se reforzaron algunas tiendas con productos de ToySmart, se incorporaron nuevas marcas, se reabrieron puntos estratégicos y se cerraron otros de bajo desempeño. La magnitud de la caída también podría estar influenciada por el cambio de control, la reducción del número de establecimientos o modificaciones en el perímetro operativo. En ambos casos, el mensaje es contundente: en las tiendas por departamento, la trayectoria y el reconocimiento de marca ya no son suficientes. La supervivencia depende de tener una propuesta claramente diferenciada, inventarios productivos, disciplina financiera, formatos flexibles y una experiencia omnicanal que resulte relevante para el consumidor.

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De acuerdo con Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, “el desempeño de las tiendas por departamento en 2025 confirma que la categoría continúa creciendo, pero bajo una nueva estructura competitiva. El liderazgo se concentra en compañías como Homecenter, Dollarcity y Falabella, que han logrado combinar escala, especialización, precios competitivos y estrategias omnicanales, mientras formatos históricos como Flamingo y Pepe Ganga enfrentan profundas dificultades financieras y operativas. El consumidor colombiano sigue valorando la posibilidad de encontrar diferentes categorías en un mismo lugar, pero ahora exige precios atractivos, innovación permanente, conveniencia y una propuesta de valor claramente diferenciada. En este nuevo escenario, el tamaño y el reconocimiento de marca ya no garantizan la permanencia: las empresas que no modernicen su operación, optimicen sus inventarios y entiendan las nuevas dinámicas de consumo tendrán cada vez menos espacio para competir”.

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