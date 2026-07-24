La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) habilitó la consulta de la información exógena correspondiente al año gravable 2025, una herramienta que permite a los contribuyentes revisar los datos fiscales reportados por terceros antes de presentar la declaración de renta de 2026.

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La entidad estima que más de 7 millones de personas naturales deberán cumplir con esta obligación tributaria, cuyo calendario iniciará el 12 de agosto y finalizará el 26 de octubre de 2026, según los dos últimos dígitos del documento de identidad o NIT.

Desde el 21 de julio, los ciudadanos inscritos en el Registro Único Tributario (RUT) pueden ingresar al Portal Transaccional de la Dian con su usuario y contraseña para descargar un archivo en Excel con la información reportada por empleadores, bancos, clientes, proveedores y notarías.

El documento incluye datos sobre ingresos, patrimonio, consumos con tarjetas de crédito, movimientos bancarios, compras, retenciones y operaciones inmobiliarias, los cuales sirven como referencia para elaborar la declaración.

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Sin embargo, la Dian recomienda verificar que la información sea correcta para evitar así problemas en el futuro.

Una persona deberá presentar declaración de renta si en 2025 superó alguno de los topes establecidos, entre ellos ingresos, consumos, compras o movimientos bancarios por $ 69,7 millones, o un patrimonio superior a $ 224,1 millones.

Qué es la declaración de renta y cómo funciona en Colombia

La declaración de renta es una obligación tributaria mediante la cual las personas naturales y jurídicas informan a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) sobre sus ingresos, patrimonio, gastos, inversiones y demás movimientos económicos realizados durante un año gravable.

Su objetivo es determinar si el contribuyente debe pagar impuesto sobre la renta o si, por el contrario, no tiene un valor a cargo o incluso puede obtener un saldo a favor.

En Colombia, no todas las personas están obligadas a presentar la declaración de renta. Cada año la Dian fija unos topes relacionados con ingresos, patrimonio, consumos con tarjetas de crédito, compras, consignaciones bancarias e inversiones.

Si un ciudadano supera alguno de esos límites, deberá presentar la declaración dentro de las fechas establecidas por la entidad.

Es importante aclarar que declarar renta no significa necesariamente pagar impuestos. Muchas personas cumplen con la obligación de presentar la información, pero después de aplicar deducciones, rentas exentas y descuentos tributarios, el valor a pagar puede ser cero.

La declaración de renta debe elaborarse con información veraz y soportes que respalden los datos reportados.

No presentarla cuando existe la obligación, hacerlo fuera del plazo o suministrar información incorrecta puede generar sanciones económicas e intereses por parte de la Dian.

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