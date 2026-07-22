La declaración de renta correspondiente al año gravable 2025 comenzará a vencer desde el próximo 12 de agosto de 2026, de acuerdo con el calendario tributario de la Dian. El cronograma aplica para las personas naturales obligadas a presentar el trámite y establece las fechas según los dos últimos dígitos de la cédula.

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Los primeros contribuyentes en cumplir con la obligación serán quienes tengan documentos terminados en 01 y 02, cuyo plazo vencerá el 12 de agosto. A partir de esa fecha, los vencimientos avanzarán de forma escalonada hasta el 26 de octubre, cuando finalizará el calendario para las personas naturales.

La Dian recordó que presentar la declaración de renta no significa necesariamente que el ciudadano deba pagar impuesto. El proceso consiste en reportar la información financiera del año gravable 2025, como ingresos, patrimonio, consumos, consignaciones bancarias, compras e inversiones, para que la entidad determine si existe un valor a cargo o un saldo a favor.

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¿Qué cédulas declaran renta desde el 12 de agosto de 2026?

El calendario inicia con los siguientes vencimientos para personas naturales:

1 y 02: 12 de agosto de 2026.

12 de agosto de 2026. 03 y 04 : 13 de agosto de 2026.

: 13 de agosto de 2026. 05 y 06 : 14 de agosto de 2026.

: 14 de agosto de 2026. 07 y 08 : 18 de agosto de 2026.

: 18 de agosto de 2026. 09 y 10 : 19 de agosto de 2026.

: 19 de agosto de 2026. 11 y 12: 20 de agosto de 2026.

20 de agosto de 2026. 13 y 14 : 21 de agosto de 2026.

: 21 de agosto de 2026. 15 y 16: 24 de agosto de 2026.

24 de agosto de 2026. 17 y 18: 25 de agosto de 2026.

25 de agosto de 2026. 19 y 20: 26 de agosto de 2026.

26 de agosto de 2026. 27 y 28: 1 de septiembre de 2026.

1 de septiembre de 2026. 29 y 30: 2 de septiembre de 2026.

2 de septiembre de 2026. 31 y 32: 3 de septiembre de 2026.

3 de septiembre de 2026. 33 y 34: 4 de septiembre de 2026.

4 de septiembre de 2026. 35 y 36: 7 de septiembre de 2026.

7 de septiembre de 2026. 37 y 38: 8 de septiembre de 2026.

8 de septiembre de 2026. 39 y 40: 9 de septiembre de 2026.

9 de septiembre de 2026. 41 y 42 : 10 de septiembre de 2026.

: 10 de septiembre de 2026. 43 y 44: 11 de septiembre de 2026.

11 de septiembre de 2026. 45 y 46: 14 de septiembre de 2026.

14 de septiembre de 2026. 47 y 48: 15 de septiembre de 2026.

15 de septiembre de 2026. 49 y 50: 16 de septiembre de 2026.

16 de septiembre de 2026. 51 y 52 : 17 de septiembre de 2026.

: 17 de septiembre de 2026. 53 y 54: 18 de septiembre de 2026.

18 de septiembre de 2026. 55 y 56 : 21 de septiembre de 2026.

: 21 de septiembre de 2026. 57 y 58: 22 de septiembre de 2026.

22 de septiembre de 2026. 59 y 60: 23 de septiembre de 2026.

23 de septiembre de 2026. 61 y 62: 24 de septiembre de 2026.

24 de septiembre de 2026. 63 y 64: 25 de septiembre de 2026.

25 de septiembre de 2026. 65 y 66: 28 de septiembre de 2026.

Los demás vencimientos continuarán durante agosto, septiembre y octubre, siguiendo el orden definido por los dos últimos dígitos del documento de identidad, hasta concluir el 26 de octubre de 2026.

La entidad también recomendó revisar con anticipación el calendario tributario y preparar la documentación necesaria para evitar sanciones por extemporaneidad. Presentar la declaración fuera del plazo establecido puede acarrear multas e intereses, según lo previsto en el Estatuto Tributario.

¿Quiénes deben declarar renta en 2026? Estos son los topes de la DIAN La DIAN informó que las personas naturales deberán presentar la declaración de renta correspondiente al año gravable 2025 si cumplen al menos una de las condiciones establecidas por la entidad. Estos son los principales topes: Tener un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT , es decir, $224.096.000 , al 31 de diciembre de 2025.

superior a , es decir, , al 31 de diciembre de 2025. Haber obtenido ingresos brutos iguales o superiores a 1.400 UVT , equivalentes a $69.719.000 , durante 2025.

iguales o superiores a , equivalentes a , durante 2025. Registrar consumos con tarjeta de crédito superiores a 1.400 UVT ($69.719.000) en 2025.

superiores a ($69.719.000) en 2025. Haber efectuado compras y consumos por un valor superior a 1.400 UVT ($69.719.000) durante el año gravable.

por un valor superior a ($69.719.000) durante el año gravable. Acumular consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras por más de 1.400 UVT ($69.719.000).

por más de ($69.719.000). Haber sido responsable del IVA al 31 de diciembre de 2025. Es importante tener en cuenta que cumplir uno solo de estos requisitos basta para que una persona esté obligada a presentar la declaración de renta. No obstante, declarar no significa necesariamente que deba pagar impuesto, ya que el valor a cargo dependerá de la información financiera reportada y del cálculo efectuado por la DIAN.

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