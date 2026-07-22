Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

La nueva reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional contempla un incremento del IVA para varios tipos de bebidas alcohólicas y licores que, de ser aprobado por el Congreso, podría traducirse en un aumento de precios para los consumidores a partir de 2027. Sin embargo, la cerveza tendría un tratamiento diferente y no haría parte de esta modificación.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: DIAN aclara quiénes pagarían el impuesto al patrimonio y cómo contará la vivienda en el cálculo)

La iniciativa, radicada por el ministro de Hacienda ante la Cámara de Representantes, busca fortalecer las finanzas públicas mediante una serie de cambios tributarios con los que el Ejecutivo espera recaudar cerca de $22 billones adicionales en 2027.

Entre las medidas incluidas están modificaciones al impuesto al patrimonio, el aumento del IVA para vehículos híbridos, cambios en los combustibles y ajustes al tratamiento tributario de algunos productos considerados con efectos negativos para la salud y el ambiente.

Lee También

¿Qué licores subirían de precio en Colombia?

Durante una entrevista con Caracol Radio, el director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Carlos Emilio Betancourt, explicó que el proyecto propone aumentar del 5 % al 19 % el IVA para varias bebidas alcohólicas.

Según el funcionario, la medida aplicaría a aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka y en general, los llamados «licores fuertes» o destilados: «Lo mismo que para aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka, todo trago, pues la tributación está en el 5 % y pasa al 19 %», señaló Betancourt.

El director de la DIAN añadió que este tipo de impuestos son comunes en otros países y sostuvo que el incremento responde también a criterios de salud pública.

¿Qué pasará con el precio de la cerveza?

Una de las principales dudas surgidas tras conocerse la propuesta es si la cerveza también tendría un incremento del IVA. Frente a ese interrogante, Carlos Emilio Betancourt aseguró que la cerveza fue excluida de esta medida.

(Puede interesarle: Número de colombianos que declaran renta creció 25 % en los últimos cuatro años y llegó a 600.000)

«Por ejemplo, la cerveza, que es muy popular, no. Entonces se excluyó, no se tuvo en cuenta afectar la cerveza, pero sí los licores pesados», afirmó. En consecuencia, el proyecto de reforma tributaria mantiene un tratamiento diferenciado entre la cerveza y las bebidas destiladas.

La propuesta revive un debate que ya se presentó este año. El 1 de enero de 2026 comenzó a regir un incremento del IVA para licores, vinos, aperitivos y bebidas similares, que pasó del 5 % al 19 % mediante el Decreto 1474 de 2025.

Sin embargo, esa decisión tuvo una corta vigencia. El 29 de enero de 2026, la medida fue suspendida y posteriormente el decreto terminó siendo declarado inexequible, por lo que el IVA regresó al 5 % para estas bebidas.

Durante la vigencia del Decreto 1474 de 2025, la cerveza tampoco quedó gravada con el IVA del 19 %. Esto obedeció a que la norma aplicaba exclusivamente a los licores, vinos, aperitivos y productos similares contemplados en la legislación tributaria, mientras que la cerveza cuenta con un régimen impositivo diferente.

Por esa razón, el antecedente coincide con la propuesta que ahora impulsa el Gobierno, la cual nuevamente deja por fuera esta bebida del aumento del IVA.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.