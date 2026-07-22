En medio de los movimientos de la economía en Colombia, el dueño de Parque La Colina y otros establecimientos en el país anunció un sacudón importante con la tercera edición del Sale Fest entre julio y agosto.

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Parque Arauco unirá esta temporada simultáneamente a todos sus centros comerciales bajo una propuesta que integra descuentos y entretenimiento para dinamizar el comercio local y ofrecer nuevos atractivos a sus visitantes.

Del 10 de julio al 10 de agosto, Parque La Colina (Bogotá), Parque Arboleda (Pereira), Parque Caracolí (Bucaramanga), Parque Fabricato (Bello), Parque Alegra (Barranquilla) y Outlet Arauco Sopó transforman la jornada de compras tradicional en un festival para toda la familia. La programación incluirá activaciones, retos interactivos, música en vivo, DJs y espacios diseñados especialmente para niños.

Durante el festival de descuentos, los visitantes pueden acceder a promociones exclusivas en categorías como moda, deporte, hogar, tecnología, belleza y gastronomía. Para enriquecer la visita, los malls cuentan con una agenda que incluye personajes itinerantes, estaciones creativas, concursos, música en vivo, DJs, espacios ‘instagrameables’ y actividades pensadas para visitantes de todas las edades.

Cada centro comercial ofrece una propuesta diferencial que responde a los intereses de sus visitantes y fortalece su identidad.

Parque La Colina (Bogotá) reúne más de 100 marcas con descuentos durante la temporada, consolidándose como uno de los principales destinos de compras de la capital. Los visitantes podrán acceder a promociones en reconocidas marcas como Falabella, H&M, Zara, Stradivarius, Pull&Bear, Mango y Pandora, entre muchas otras.

Parque Arboleda (Pereira) tendrá a la moda como protagonista con dos grandes jornadas especiales los sábados 25 de julio y 15 de agosto, entre las 3:00 p.m. y las 6:00 p.m., donde los visitantes disfrutarán de activaciones, experiencias y sorpresas que convertirán las compras en una verdadera celebración del estilo.

Parque Caracolí (Bucaramanga) ya tiene su Sale Fest activo, desde el 10 de julio hasta el 10 de agosto, con descuentos entre el 10 % y el 60 % en más de 200 marcas de categorías como moda, deporte, hogar, tecnología y gastronomía.

Además, quienes registren compras de cualquier valor participarán por el sorteo de un televisor de 75 pulgadas y un iPhone 17, mientras que los visitantes también podrán acceder a beneficios como una hora de parqueadero gratis por compras que cumplan con los montos establecidos.

Parque Fabricato (Bello) ofrecerá una de las propuestas comerciales más atractivas de la temporada con descuentos de hasta el 70 % en H&M, además de promociones especiales en marcas como Agaval, Girbaud, Calvin Klein, Ruby Rose, Mussi y Skechers, fortaleciendo su oferta en moda, calzado y belleza.

Parque Alegra (Barranquilla) tiene una amplia oferta de beneficios en marcas de gastronomía, moda y entretenimiento, con descuentos, promociones 2×1, combos especiales y precios preferenciales en establecimientos como KFC, El Corral, Subway, Qbano, Urban Pizzería, Don Fish & Grill, Bendito Burrito, Hikani y Bath & Body Works, entre otros.

Por su parte, Outlet Arauco Sopó invita a los visitantes a disfrutar de una experiencia de compras al aire libre en la Sabana a unos 20 – 30 minutos al norte de Bogotá, donde encontrarán algunos de los mejores precios de la temporada en categorías como moda, deporte y hogar, complementados con un ambiente ideal para disfrutar en familia incluidos los animales de compañía.

Desde su creación, el Sale Fest se ha consolidado como una de las principales apuestas estratégicas de Parque Arauco en Colombia. Con esta tercera edición, la compañía continúa promoviendo iniciativas que incentivan el consumo y transforman sus activos en verdaderos centros de vida comunitaria.

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