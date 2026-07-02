Así como se avecina una millonaria inversión de Arturo Calle en 2026, otra de las grandes en el medio del ‘retail’ da un paso muy fuerte para darle especial seguimiento.

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Parque Arauco lidera una convocatoria internacional que busca ‘startups’ para pilotear soluciones tecnológicas en centros comerciales de Latinoamérica. Es la tercera edición de Startup Challenge de los dueños de Parque La Colina y más en Colombia, con nueve pilotos desarrollados.

Las postulaciones cierran el 10 de julio. Este año vuelve Startup Challenge 2026, convocado por Parque Arauco junto a la reconocida aceleradora de innovación corporativa denominada Innspiral.

La firma opera activamente en Chile, Perú y Colombia. El llamado busca resolver desafíos del negocio en los pilares estratégicos de crecimiento, experiencia de clientes, rentabilidad y sostenibilidad.

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El proceso permanece abierto desde el 10 de junio hasta el 10 de julio. Francisco Letelier, Gerente Corporativo de Tecnología y Transformación Digital de Parque Arauco, afirmó: “La evolución de la experiencia en centros comerciales requiere cercanía con nuestros clientes, movernos con agilidad, e implementar nuevas tecnologías”.

Agregó que “en Parque Arauco apostamos por la innovación abierta porque creemos que el talento de las startups, sumado a las capacidades de una empresa líder en la región como Parque Arauco, genera un valor único en las comunidades donde operamos. Buscamos futuros ‘partners’ estratégicos para asentar su tecnología en el mercado latinoamericano”.

Cristian Calcutta, Gerente General de la División Colombia de Parque Arauco, resaltó el impacto del programa para el ecosistema del ‘retail’ en el mercado.

“El futuro del ‘retail’ se construye colaborando con ecosistemas emprendedores capaces de desafiar lo establecido. Con Startup Challenge 2026, queremos que nuestros centros comerciales en Colombia se conviertan en plataformas vivas de innovación abierta, donde las startups prueben y escalen sus soluciones en entornos reales. Estamos convencidos de que las mejores ideas para transformar la experiencia de nuestros visitantes y acelerar el impacto sostenible surgirán de quienes hoy están redefiniendo los negocios. Invitamos al talento emprendedor del país a liderar esta transformación con nosotros”, aseveró.

Las soluciones tecnológicas inscritas recibirán una evaluación técnica detallada por parte de comités especializados antes de la asignación definitiva de los recursos para su pilotaje.

El despliegue de estas herramientas optimizará el rendimiento operativo y transformará la interacción con los visitantes.

El programa destaca como un Venture Client muy relevante. En las ediciones anteriores participaron más de 200 startups provenientes de más de 30 países.

Un total de 9 de ellas terminaron implementando soluciones en malls regionales. Ricardo Cea, socio y gerente de Proyectos Senior de Innspiral, aseguró:

“Desde Innspiral vemos que las grandes compañías ya no pueden innovar solas ni al ritmo tradicional. Hoy las startups son una fuente clave de velocidad tecnología y nuevas capacidades. Programas como Startup Challenge de Parque Arauco permiten conectar desafíos de la industria con soluciones concretas que pueden pilotearse y escalar rápidamente. Eso crea valor tanto para las corporaciones como para el ecosistema emprendedor de Latinoaméric”, aseveró.

Un caso destacado es KSI Vision, startup uruguaya que participó en la 1ra edición de startup challenge y que actualmente sigue trabajando brindando analíticas útiles.

Sofía Lemes, cofundadora de KSI Vision, destacó los lazos comerciales a largo plazo obtenidos gracias al desarrollo de esta iniciativa tecnológica dentro de la organización.

“Participar en Startup Challenge de Parque Arauco fue una experiencia muy positiva para nosotros y para nuestra propuesta de valor. Más que un programa puntual, fue el punto de partida de una relación de trabajo que nos permitió ir madurando, en conjunto, soluciones para el negocio. Destaco especialmente esa relación de largo plazo, que nos ha ayudado a crecer enormemente como startup. Nos abrió una puerta muy importante y, sin duda, valió la pena”, indicó.

El modelo Venture Client gana fuerza en Chile. El programa posicionó al operador en el ranking Most Innovative Companies (MIC) 2025 como N°1 en Shopping Center.

La empresa amplía su presencia en el ecosistema participando en importantes encuentros internacionales de la industria como el EtMDay Santiago y Proptech Latam de forma constante.

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