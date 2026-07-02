El mercado del comercio y los supermercados en Colombia acaba de registrar uno de sus movimientos más agresivos y estratégicos de los últimos años. A través de un pronunciamiento oficial, la multinacional Makro confirmó que sus accionistas llegaron a un acuerdo definitivo para vender la totalidad de su operación en el país. El comprador es nada más y nada menos que el grupo de origen chileno Cencosud, uno de los conglomerados de comercio al por menor más poderosos de América Latina.

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La transacción representa un cambio drástico en el negocio de las compras de grandes volúmenes, aunque todavía falta un paso crucial para que se firme el último papel. Al tratarse de dos gigantes del sector, la operación comercial quedó congelada a la espera de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) analice el caso y dé su autorización, garantizando que no se afecte la libre competencia en las góndolas colombianas.

Para frenar cualquier ola de pánico o rumores entre los compradores habituales y los comerciantes, las directivas de Makro fueron enfáticas en señalar que el negocio no implicará el cierre de sus operaciones. El plan de transición contempla que la cadena continuará funcionando con total normalidad en los 21 establecimientos que tienen distribuidos en 16 ciudades del territorio nacional.

Esto significa que tanto las familias como los restaurantes, hoteles y casinos (el famoso sector Horeca) podrán seguir abasteciéndose bajo las mismas condiciones, tarifas y programas de fidelidad actuales. Hasta que la Superintendencia no emita un dictamen definitivo, Makro seguirá actuando en el mercado como un competidor completamente independiente y autónomo de su futuro dueño.

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La jugada de Cencosud no es un impulso al azar; responde a una dura batalla por el control del bolsillo de los colombianos. El grupo chileno ya tiene un terreno consolidado en el país desde el año 2012, cuando adquirió los activos de Carrefour y le dio vida a las marcas Jumbo, Metro y las tiendas de mejoramiento del hogar Easy. Sin embargo, Cencosud no tenía una tajada fuerte en el codiciado segmento del Cash & Carry (pague y llévese), un formato mayorista que ha ganado un terreno impresionante debido a la inflación y la búsqueda de ahorro.

Con la compra de los activos de Makro, que lleva cerca de 30 años transformando el comercio mayorista en Colombia, Cencosud entra a competir directamente y sin filtros contra rivales de peso pesado como el Grupo Éxito (con su formato Surtimayorista) y la cadena Alkosto.

Por el lado de los antiguos dueños de Makro (el grupo neerlandés SHV), la venta en Colombia responde a un plan global de desinversión en América Latina, luego de haber salido de sus activos en mercados como Brasil y Argentina. La marca deja un legado sólido de relaciones con proveedores locales y cadenas de suministro eficientes, las cuales pasarán a ser el nuevo combustible de Cencosud para masificar su presencia en las principales regiones del país.

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