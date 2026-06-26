En medio de los anuncios en la economía colombiana , uno de las cadenas de supermercados más reconocidas a nivel nacional puso sobre la mesa una serie de promociones.

Makro inicia una nueva edición de Hinchas Makro con el Trasnochón XL, una jornada especial de ahorro que se hará los días 26 y 27 de junio, durante la cual los clientes podrán acceder a descuentos exclusivos en categorías ideales para disfrutar la emoción del fútbol.

Como parte de esta iniciativa, la compañía extenderá los beneficios con una amplia programación de ofertas vigentes entre el 26 de junio y el 2 de julio, permitiendo a comerciantes, emprendedores y familias seguir aprovechando precios especiales durante toda la semana.

Durante el Trasnochón XL, los clientes encontrarán 50 % en snacks y bebidas seleccionadas para compartir en cada partido, además de beneficios especiales asociados a la campaña Hinchas Makro.

Adicionalmente, del 26 de junio al 2 de julio estarán disponibles descuentos en categorías de mercado, bebidas, cuidado personal, limpieza y hogar, consolidando una de las temporadas de ahorro más importantes de la cadena.

Entre las promociones más destacadas se encuentran:

Hasta 50 % de descuento en frutas y verduras seleccionadas.

en frutas y verduras seleccionadas. Hasta 40 % de descuento en productos de despensa como pastas Conzazoni.

en productos de despensa como pastas Conzazoni. Hasta 30 % de descuento en snacks como papas Pringles, Rizadas y Takis, entr otros.

en snacks como papas Pringles, Rizadas y Takis, entr otros. Hasta 30 % de descuento en galletas y chocolates varios como m&m, MilkyWay, Snickers, Mont Blanc, entre otros.

galletas y chocolates varios como m&m, MilkyWay, Snickers, Mont Blanc, entre otros. Hasta 30 % de descuento en granolas, cereales y cafés seleccionados.

en granolas, cereales y cafés seleccionados. Hasta 30 % de descuento en bebidas hidratantes y refrescos.

Estas ofertas buscan brindar alternativas de ahorro para quienes buscan abastecer sus negocios o ejecutar compras para el consumo familiar.

Como parte de Hinchas Makro, los clientes que hagan compras iguales o superiores a $ 250.000 podrán registrarse para participar en los sorteos semanales de televisores Hyundai de 65 pulgadas 4K UHD QLED que se llevarán a cabo durante junio y julio.

Además, recibirán un raspa y gana con la oportunidad de ganar instantáneamente uno de los más de 500 bonos Makro de $ 100.000 que la compañía entregará durante la campaña.

La iniciativa estará vigente hasta el 30 de julio en todas las tiendas Makro del país, garantizando oportunidades de participación para clientes de todas las regiones donde la cadena tiene presencia.

¿En qué ciudades de Colombia hay supermercados Makro?

Makro tiene tiendas en varias ciudades de Colombia , con presencia en Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Pereira, Ibagué, Cartagena, Villavicencio, Santa Marta, Cúcuta, Montería, Tunja, Bucaramanga y Valledupar. La cadena también aparece con sedes en Cajicá y, dentro del área de Bogotá, en distintos puntos de la capital.

En total, la lista visible de tiendas activas incluye 22 ubicaciones comerciales en el país. Eso muestra una cobertura nacional concentrada en las principales capitales y en algunos municipios estratégicos de la sabana y el Caribe.

En Bogotá, Makro opera en Cumará, Av. Boyacá y Puente Aranda. En Cali, la marca figura en Valle de Lili y en Cali Norte. Barranquilla concentra tres sedes: Villa Santos, Calle 30 y Alto Prado.

Medellín aparece con San Juan y Estación Poblado. Pereira figura con Dosquebradas. Cartagena, Villavicencio, Santa Marta, Cúcuta, Montería, Tunja, Bucaramanga, Cajicá, Ibagué y Valledupar también están en el listado publicado para compras en tienda.

¿Quién es dueño de supermercados Makro?

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