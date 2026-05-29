Con el objetivo de dinamizar el gasto en la canasta básica y ofrecer alternativas de ahorro para el presupuesto mensual, la cadena supermayorista Makro anunció el lanzamiento de una nueva edición de su jornada de “Quincena”.

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La campaña, que estará vigente desde hoy (29 de mayo) hasta el próximo 4 de junio de 2026, incluirá rebajas de hasta el 50% en referencias seleccionadas de alimentos, aseo y artículos de primera necesidad.

La temporada de promociones se activará de manera simultánea en las 21 tiendas físicas de la cadena distribuidas en 16 ciudades del país, así como en sus canales digitales de comercio electrónico.

Makro anuncia promociones del 50 %: ¿qué productos habrá?

Una de las novedades de esta edición es la incorporación de la dinámica denominada Contrarreloj, la cual funcionará bajo un esquema de tiempo limitado. Estas ofertas relámpago específicas estarán disponibles únicamente hasta el próximo lunes 1 de junio, enfocándose principalmente en productos de la marca propia Aro y otras categorías seleccionadas.

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“Con esta campaña, Makro continúa fortaleciendo su propuesta enfocada en ahorro, surtido y precios competitivos para familias colombianas, emprendedores y clientes institucionales en todo el país”, destacó la compañía en un comunicado.

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Los principales descuentos del supermercado Makro

De acuerdo con el portafolio de ofertas presentado por la cadena mayorista, el esquema de rebajas para esta semana se distribuirá de la siguiente manera:

Categoría de detergentes, Fruver, proteínas y congelados: Descuentos de hasta el 50% en referencias seleccionadas.

Descuentos de hasta el 50% en referencias seleccionadas. Segundas unidades al 50%: Aplicable en la segunda unidad de helados y carnes frías de la marca propia Aro, además de llantas de la marca Chengshan.

Aplicable en la segunda unidad de helados y carnes frías de la marca propia Aro, además de llantas de la marca Chengshan. Limpieza y aseo del hogar: Rebajas de hasta el 35% en productos de desinfección y cuidado del hogar.

Rebajas de hasta el 35% en productos de desinfección y cuidado del hogar. Despensa y perecederos: Descuentos de hasta el 30% en pescados, mariscos, snacks y bebidas; y de hasta el 25% en líneas de arroz, aceites, lácteos, cafés y cereales.

Descuentos de hasta el 30% en pescados, mariscos, snacks y bebidas; y de hasta el 25% en líneas de arroz, aceites, lácteos, cafés y cereales. Canales digitales: Un 20% de descuento exclusivo en referencias seleccionadas de marcas propias a través de la plataforma Rappi.

Makro: facilidades de compra para el sector Horeca y familias

La compañía recordó que todas las promociones aplican tanto para los compradores individuales de los hogares como para los clientes institucionales pertenecientes al sector Horeca (hoteles, restaurantes, casinos y clubes) e industrias.

Asimismo, los usuarios podrán hacer uso de la modalidad virtual de “Escoja en Línea y Recoja en tienda” a través de su portal web, o solicitar despachos con entrega directa en la dirección de su negocio o residencia en las ciudades habilitadas.

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