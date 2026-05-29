El centro comercial Parque La Colina, uno de los principales activos en Colombia del grupo chileno Parque Arauco, se reporta listo y con novedades de alto impacto para sus visitantes de cara al último fin de semana de mayo. La gerencia del establecimiento confirmó la puesta en marcha de un robusto plan logístico y comercial diseñado para atender de manera prioritaria la jornada de elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo

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Bajo la consigna de actuar como facilitador del proceso democrático, el complejo comercial ha dispuesto de una infraestructura de servicios y seguridad orientada a ofrecer un entorno tranquilo y accesible para las familias que se acerquen a sufragar o a compartir durante la jornada. “Queremos que nuestro centro comercial sea facilitador de la jornada, brindando tranquilidad y comodidad a los ciudadanos”, manifestó Mildred Patiño, Center Manager de Parque La Colina.

Como un incentivo directo al compromiso civil, los ciudadanos que presenten su certificado de votación en las instalaciones del centro comercial durante el domingo recibirán beneficios y descuentos especiales en diversas marcas y aliados comerciales adscritos a la iniciativa, sujetos a los términos de cada establecimiento. Adicionalmente, tras el cierre de las urnas, el punto de encuentro proyecta su temporada de mitad de año con la apertura de zonas Fan Fest a partir del 5 de junio para transmisiones deportivas y actividades del Día del Padre

A la par de los preparativos para el fin de semana electoral, el centro comercial informó a la comunidad que se ha convertido en el primer establecimiento de su tipo en Bogotá y la Sabana de Cundinamarca en implementar un exitoso modelo de economía circular urbana para el tratamiento de residuos ordinarios. Esta iniciativa, ejecutada en alianza con la firma especializada W2O (Waste to Opportunity), se puso en marcha desde marzo de 2026.

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A través de este sistema, se prioriza la separación en la fuente entregando los materiales aprovechables a recicladores de oficio. Posteriormente, los desechos que no entran en las cadenas convencionales son transformados por W2O mediante la tecnología de Combustible Derivado de Residuos (CDR) para uso industrial.

A la fecha, el modelo ha evitado que más de 115 toneladas de basura terminen en el crítico relleno sanitario Doña Juana, gestionando un promedio de 45 toneladas mensuales. Esto ha mitigado la emisión de 104 toneladas de CO₂ equivalente (el equivalente a sacar de circulación 22 vehículos o sembrar 1.722 árboles) y proyecta salvar a la ciudad de enviar cerca de 320 toneladas de desechos al cierre de este año.

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