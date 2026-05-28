Esto, como parte de su estrategia para fortalecer los negocios considerados clave para el futuro de la compañía.

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La operación incluye las marcas ALG y NAE, así como el traspaso de cerca de 1.700 empleados, principalmente en España y México, mientras que el resto de Minsait seguirá bajo control de Indra Group.

La empresa explicó que esta decisión hace parte de su plan estratégico “Leading the Future”, con el que busca concentrar inversiones y capacidades en sectores como defensa, espacio, tráfico aéreo, movilidad y tecnologías digitales avanzadas.

Entre las áreas prioritarias figuran la ciberdefensa, radares, sistemas antidrón, inteligencia artificial, ciberseguridad, computación cuántica y tecnología espacial.

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Según Indra Group, la venta permitirá liberar recursos para acelerar su crecimiento industrial y tecnológico, aprovechando además el interés actual del mercado por las firmas de consultoría.

La compañía aseguró que la transición se hará de manera ordenada, protegiendo el empleo y garantizando la continuidad de los proyectos con clientes.

El cierre de la operación está previsto para el último trimestre de 2026, sujeto a las condiciones habituales de este tipo de transacciones.

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