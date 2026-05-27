La situación de las tiendas Lili Pink y Yoi sigue complicándose luego de que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) revelara que ya recibió 87 solicitudes para terminar contratos de arrendamiento de locales donde actualmente funcionan estas marcas de ropa y accesorios.

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Según informó la entidad, las peticiones provienen de empresarios y operadores de centros comerciales preocupados por el proceso de extinción de dominio que enfrenta Fast Moda S.A.S., empresa encargada de manejar ambas marcas. Además, la SAE confirmó que también han llegado 23 solicitudes adicionales pidiendo aclaraciones sobre la situación jurídica de la compañía.

(Vea también: Famosa marca de ropa entró en crisis en Colombia: Supersociedades confirmó decisión)

La entidad advirtió que una eventual salida masiva de las tiendas podría generar un fuerte impacto laboral. De acuerdo con la SAE, cerca de 260 trabajadores podrían verse afectados directamente si continúan las cancelaciones de contratos de arrendamiento en diferentes ciudades del país.

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El caso tomó fuerza desde el pasado 27 de abril, cuando el CTI de la Fiscalía hizo allanamientos simultáneos en tiendas de Lili Pink y Yoi dentro de una investigación por presunto contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Tras las medidas cautelares de extinción de dominio, los bienes quedaron bajo administración temporal de la SAE.

La entidad también expresó preocupación por las consecuencias sociales que podría traer el cierre de locales, especialmente porque buena parte de las personas empleadas en estas marcas son mujeres cabeza de hogar y madres de familia. Por eso, la SAE aseguró que una de sus prioridades es mantener la continuidad laboral mientras avanza el proceso judicial.

Además de los problemas con los arrendamientos, la Sociedad de Activos Especiales indicó que varios proveedores financieros, jurídicos y operativos ya suspendieron contratos con Fast Moda S.A.S. debido a la incertidumbre generada por la investigación y el proceso de extinción de dominio.

Mientras tanto, la SAE aseguró que adelanta un diagnóstico integral para revisar la situación financiera, contractual y operativa de la empresa, buscando alternativas que permitan sostener la operación comercial de las marcas. La entidad también afirmó que mantiene mesas de trabajo con el Ministerio del Trabajo y pidió prudencia a empresarios y centros comerciales para evitar decisiones que afecten la estabilidad económica de cientos de familias vinculadas a Lili Pink y Yoi.

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