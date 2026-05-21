La Superintendencia de Sociedades confirmó el acuerdo de reorganización empresarial de Luis Eduardo Caicedo S.A. (LEC S.A.), compañía reconocida comercialmente como LEC LEE, dentro del proceso de insolvencia adelantado bajo la Ley 1116 de 2006.

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La empresa, con más de 80 años de trayectoria en el sector textil y pionera en la fabricación de blue jeans en Colombia, había sido admitida a reorganización en 2023 tras enfrentar una crisis financiera causada por factores como la volatilidad cambiaria, el aumento en los costos de materias primas, el contrabando, el cierre de su principal proveedor, la crisis internacional y los efectos de la pandemia, que redujeron sus ingresos en un 39 % durante 2020.

Como parte del proceso, la compañía presentó un plan de recuperación operativa y financiera que permitió estructurar un acuerdo para atender deudas por más de $22.101 millones.

Al cierre de marzo de 2026, LEC LEE reportó ingresos por $6.259 millones y un margen bruto del 59 %, reflejando continuidad en su operación. El acuerdo fue aprobado con el respaldo del 81,80 % de los acreedores.

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Con esta decisión, se busca garantizar la continuidad de la empresa, proteger 434 empleos directos y asegurar el cumplimiento de sus obligaciones financieras mientras fortalece su recuperación económica.

Qué es la Superintendencia de Sociedades y cómo opera en Colombia

La Superintendencia de Sociedades es una entidad del Gobierno de Colombia encargada de vigilar, inspeccionar y controlar a las empresas comerciales del país, con el objetivo de garantizar que operen dentro de la ley y contribuyan a la estabilidad económica.

Está adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y actúa como una autoridad técnica en temas empresariales, societarios e insolvencia.

Su función principal es supervisar que las sociedades cumplan con sus obligaciones legales, financieras y administrativas. Para ello, puede revisar estados financieros, exigir información, investigar irregularidades y sancionar a las compañías o administradores que incumplan la normatividad.

También interviene en procesos de insolvencia empresarial, como reorganizaciones o liquidaciones, buscando proteger el empleo, el crédito y la continuidad de empresas viables.

La Superintendencia opera mediante labores de inspección, vigilancia y control, dependiendo del nivel de supervisión requerido en cada empresa. Además, actúa como juez en algunos procesos mercantiles, resolviendo conflictos societarios y decisiones relacionadas con reorganización empresarial.

En Colombia, su papel es clave para promover la transparencia, proteger a acreedores y accionistas, y mantener la confianza en el sector empresarial, ayudando a prevenir crisis financieras que puedan afectar la economía nacional.

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