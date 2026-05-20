Barranquilla será el escenario de uno de los encuentros más importantes sobre bienestar, empleo y transformación social en Colombia durante 2026. Así lo destacó Enafed al anunciar que la capital del Atlántico albergará el 11 y 12 de junio un foro que convocará a empresarios, representantes del Gobierno Nacional, académicos, líderes territoriales y directivos de Cajas de Compensación, según informó la organización.

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El encuentro, llamado Enafed 2026, tendrá como eje principal el concepto: “La prosperidad como activo estratégico del desarrollo”, con el que la entidad busca abrir una conversación sobre los desafíos que enfrenta el país frente a los cambios tecnológicos, laborales y sociales derivados de la Cuarta Revolución Industrial, de acuerdo con información compartida por el foro.

La organización explicó que el evento pretende consolidarse como una plataforma de discusión y construcción de propuestas enfocadas en fortalecer el sistema de bienestar colombiano. Además, el espacio pondrá sobre la mesa temas relacionados con competitividad, sostenibilidad, productividad y desarrollo territorial.

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Dentro de los objetivos del encuentro también aparece la necesidad de repensar el rol de las instituciones frente a las nuevas dinámicas del trabajo y la transformación digital. El foro buscará debatir cómo evolucionar hacia modelos de bienestar más ágiles y sostenibles, teniendo en cuenta las exigencias económicas y sociales actuales, señaló la entidad.

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La agenda académica contará con seis ejes temáticos que abordarán distintos retos contemporáneos. Entre ellos están la transformación del sistema de bienestar, el futuro del trabajo, la innovación social, la digitalización de servicios, la gobernanza territorial y las estrategias de sostenibilidad, según detalló la organización del evento.

Uno de los puntos que más llama la atención es el enfoque sobre capital humano y nuevas arquitecturas laborales. Allí se discutirán temas como liderazgo adaptativo, automatización, inteligencia emocional, ‘reskilling’ estratégico y modelos híbridos de trabajo, explicó Enafed en la presentación oficial del encuentro.

Otro de los ejes estará enfocado en la transformación digital del bienestar. De acuerdo con la información entregada por el foro, se hablará sobre inteligencia artificial ética, protección de datos, experiencia de usuario y ecosistemas digitales centrados en las personas.

La organización también destacó que el evento tendrá una metodología orientada a resultados concretos. Por ello, durante las jornadas habrá paneles, conferencias, talleres y análisis de casos reales que permitan construir propuestas aplicables tanto para la política pública como para el sector empresarial.

Entre los resultados esperados se encuentran la construcción de una agenda nacional sobre bienestar y productividad, además de un manifiesto estratégico que sirva como referencia para el futuro del sistema de subsidio familiar y las Cajas de Compensación en Colombia, indicó la entidad.

Enafed señaló que al encuentro asistirán ministros, alcaldes, gobernadores, presidentes de compañías, universidades, organismos multilaterales y startups enfocadas en innovación social. Con esto, Barranquilla se perfila como un punto clave para debatir el futuro del trabajo y la prosperidad en el país.

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