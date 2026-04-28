Luis Carlos Sarmiento Angulo hizo un llamado al próximo Gobierno, a los partidos políticos y a los futuros legisladores para que incluyan en sus programas un compromiso claro, financiado y con plazos definidos para el desarrollo integral de la Altillanura colombiana.

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Durante el lanzamiento de la cátedra que lleva su nombre en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, el empresario destacó la importancia de asumir este reto como una “ingeniería de Estado” y no como una propuesta demagógica.

En su intervención, Sarmiento Angulo abordó los desafíos económicos, políticos y energéticos que enfrenta el país, haciendo especial énfasis en la deuda histórica con la región de la Orinoquía, a la que denominó la “Otra Colombia”.

Señaló que este territorio, de gran extensión, ha sido rezagado en infraestructura y políticas sociales durante décadas.

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El empresario insistió en que el desarrollo de la Altillanura requiere proyectos de gran escala, inversiones significativas y una visión de largo plazo, superando la lógica política de resultados inmediatos en periodos de gobierno de cuatro años.

Además, resaltó el papel clave de la ingeniería en este proceso, afirmando que los ingenieros serán fundamentales para liderar soluciones en infraestructura, vías y energía, indispensables para el progreso sostenible de la región.

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