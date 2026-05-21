La ANI anunció tarifas diferenciales en los peajes de la concesión Autopista del Café, ubicados en Caldas y Risaralda, como parte de un acuerdo con las comunidades que protestaban contra estos cobros.

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La medida permitió levantar los bloqueos que afectaban el tránsito en los peajes Tarapacá II y San Bernardo del Viento, restableciendo la movilidad en este importante corredor vial del Eje Cafetero, añadió El Tiempo.

El acuerdo se logró tras más de 10 horas de negociación entre funcionarios de la ANI, líderes comunitarios y representantes ciudadanos, quienes buscaban soluciones frente a las quejas por el costo de los peajes y el impacto económico en la región.

Como resultado, se aprobó un esquema de tarifas especiales para usuarios frecuentes de las zonas de influencia de Tarapacá I, Tarapacá II, San Bernardo del Viento y Las Pavas, apuntó ese diario.

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En la categoría I (automóviles, camperos y camionetas), el peaje bajará de $17.800 a $700, mientras que en la categoría II (buses y transporte público) también se cobrará una tarifa fija de $700.

Para vehículos de carga pesada habrá reducciones proporcionales. Los beneficiarios deberán certificar su residencia y registrar sus vehículos ante las alcaldías locales.

La ANI formalizará el acuerdo la próxima semana mediante una resolución del Ministerio de Transporte.

Qué es la ANI en Colombia

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) es una entidad del Gobierno colombiano encargada de planear, estructurar, contratar y supervisar grandes proyectos de infraestructura de transporte en el país.

Fue creada en 2011 para reemplazar al antiguo Instituto Nacional de Concesiones (Inco) y tiene como objetivo impulsar el desarrollo de obras estratégicas que mejoren la conectividad, la competitividad y el crecimiento económico de Colombia.

La ANI administra proyectos bajo el modelo de concesión, lo que significa que empresas privadas construyen, operan y mantienen obras públicas durante un tiempo determinado, a cambio de recibir ingresos, generalmente a través de peajes o pagos del Estado.

Entre los proyectos que supervisa están carreteras, autopistas, aeropuertos, puertos, corredores férreos y algunas iniciativas fluviales.

Su función no es construir directamente las obras, sino diseñar los contratos, adjudicarlos, vigilar que las empresas cumplan y garantizar que la infraestructura opere bajo estándares técnicos y financieros adecuados. También revisa tarifas, riesgos, cronogramas y mecanismos de financiación.

En Colombia, la ANI ha sido clave en programas como las autopistas 4G y 5G, que buscan modernizar la red vial nacional. Su papel es fundamental porque conecta al Estado con inversionistas privados para desarrollar infraestructura de gran escala.

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