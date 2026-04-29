El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, se refirió al caso del violento robo y presunto secuestro de una familia en la vía que conecta Bogotá con Girardot, ocurrido cerca del peaje de Mondoñedo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Rastro de la barbarie”: video del “hueco” donde extranjeros dejaron a familia secuestrada en peaje de Mondoñedo)

“Hasta este momento no hay una denuncia formal del hecho. Necesitamos que la denuncia se formalice para poder emprender la investigación y evitar que estos actos se sigan presentando”, indicó Rey en diálogo con City TV.

Según explicó, la información que se conoce proviene principalmente de reportes difundidos en medios y redes sociales, por lo que hizo un llamado a las víctimas para que acudan a las autoridades y formalicen el caso.

Lee También

El gobernador insistió en que sin una denuncia oficial es complejo activar todos los mecanismos de investigación y judicialización. En ese sentido, reiteró la importancia de que las víctimas entreguen detalles formales sobre lo ocurrido.

El caso generó preocupación por la seguridad en este corredor vial, uno de los más transitados del país, especialmente durante fines de semana y temporadas de alto flujo vehicular.

¿Qué pasó con familia secuestrada cerca a peaje Mondoñedo?

El caso ocurrió en la noche del domingo 26 de abril de 2026, alrededor de las 10:00 p. m., en la vía Bogotá–Girardot, a pocos metros del peaje de Mondoñedo, cuando una familia que regresaba de viaje se detuvo por una supuesta pinchadura de llanta.

En ese momento fueron interceptados por seis hombres armados, quienes los obligaron a descender del vehículo y los trasladaron hacia una zona boscosa conocida como el “hueco”, ubicada cerca del corredor vial entre Mosquera y Soacha.

Según el relato de las víctimas, la retención se extendió durante aproximadamente siete horas, entre la noche del 26 de abril y la madrugada del 27 de abril de 2026, tiempo en el que fueron golpeados y amenazados mientras les exigían claves bancarias.

Durante el cautiverio, los responsables habrían utilizado los celulares de la familia para acceder a aplicaciones financieras y sustraer dinero mediante transferencias digitales, además del robo de objetos personales y del vehículo en el que se movilizaban, el cual posteriormente fue recuperado.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.