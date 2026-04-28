Lo que debía ser un tranquilo regreso de vacaciones para una familia de seis integrantes se transformó en una pesadilla de siete horas a pocos metros del peaje de Mondoñedo, en Cundinamarca. Un video revelado por Noticias Caracol dejó al descubierto las condiciones inhumanas del sitio donde las víctimas fueron secuestradas y violentadas por bandidos de ciudadanía venezolana.

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En las imágenes captadas por el medio de comunicación, se observa el lugar exacto que los delincuentes denominaban como el “hueco”. Se trata de una zona deprimida, oculta por la densa vegetación y el bosque de la región, lo que permite que pase completamente desapercibida para los conductores que transitan por la vía hacia Bogotá.

El periodista Edward Porras, al inspeccionar el terreno, lo definió como el “rastro de la barbarie”. En el sitio se encontró evidencia del paso de la familia:

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Artículos de aseo personal (cepillo para el cabello, seda dental y crema de dientes).

Documentos de identidad de las víctimas.

Pasto completamente aplastado, señal del tiempo que pasaron a la intemperie.

Sin embargo, el hallazgo de ropa interior y otros objetos ajenos a este caso sugiere que el lugar es utilizado de manera recurrente por estructuras criminales para procesar a sus víctimas tras los atracos en la zona.

#OjoDeLaNoche | Noche de terror en vías de Cundinamarca: el pasado fin de semana, una familia viajó de Girardot a Bogotá y llegando al peaje de Mondoñedo se pinchó una llanta del carro. Los integrantes de la familia se bajaron del vehículo y fue ahí cuando llegaron seis… pic.twitter.com/3p8E9sO5ED — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 28, 2026

(Vea también: ¿Cuándo abren vía Mosquera-La Mesa (Cundinamarca), cerrada por deslizamientos? Dan fecha clave)

El calvario comenzó cerca de las 10:00 p. m. del domingo 26 de abril, cuando el vehículo familiar sufrió una pinchadura de llanta en extrañas circunstancias. Al detenerse, fueron abordados por seis hombres armados, identificados por los afectados como ciudadanos venezolanos, quienes se movilizaban en una camioneta.

Bajo amenazas de muerte, los delincuentes trasladaron a los dos adultos, dos menores de edad y dos adultos mayores hacia la zona boscosa. Según el relato de los sobrevivientes, las mujeres fueron lanzadas desde una altura de dos metros hacia el “hueco”. Allí, bajo la lluvia y el frío intenso que les provocó hipotermia, los hombres y la mujer mayor fueron golpeados para obligarlos a entregar las claves de sus cuentas bancarias.

Tras ser liberados en la madrugada del lunes 27 de abril, la familia manifestó su indignación por la respuesta de la Policía de Cundinamarca. De acuerdo con la denuncia de un familiar, aunque los uniformados llegaron al sitio después de las 6:00 a. m., su actitud fue desalentadora.

“Aseguran que las autoridades manifestaron que no podían intervenir debido a la amplitud de la zona y, además, responsabilizaron a las víctimas por detenerse en un sector solitario“, detalla el reporte basado en el testimonio de los afectados.

Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial sobre las medidas de seguridad que se tomarán en este corredor vial, que se ha convertido en un punto crítico por el accionar de bandas delincuenciales que aprovechan la soledad de la noche para instalar trampas en la vía.

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