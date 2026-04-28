En medio de la tensión por las elecciones de 2026, la novela de Angie Rodríguez tiene un nuevo capítulo luego de sus revelaciones sobre el Gobierno de Gustavo Petro.

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La directora del Fondo Adaptación protagonizó una polémica reunión el pasado 16 de abril en las instalaciones de la gerencia, según el periodista Sebastián Nohra, de Blu Radio. Durante el encuentro, la funcionaria entregó cartas de renuncia personalizadas con nombre y cédula a cada uno de sus colaboradores.

“Llegarán demandas por acoso laboral al Ministerio de Trabajo contra Angie Rodríguez de funcionarios del Fondo de Adaptación. También se radicará una queja disciplinaria en la Procuraduría”, afirmó el comunicador desde su cuenta de X (antes conocido como Twitter).

A través de este medio, el reportero replicó los mencionados documentos que hacen parte de un hecho sobre el que todavía no se conocen mayores reacciones:

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#ATENCIÓN Llegarán demandas por acoso laboral al Ministerio de Trabajo contra Angie Rodriguez de funcionarios del Fondo de Adaptación. También se radicará una queja disciplinaria en la Procuraduría. UNA REUNIÓN EXPLOSIVA ♨️ 👇 📌 La directora los habría forzado a renunciar,… pic.twitter.com/ZzgRpo8qoO — Sebastián Nohra (@SebastianNohra) April 28, 2026

Varios empleados sostienen que Rodríguez los forzó a dimitir bajo un ambiente de constante intimidación, de acuerdo con la información del comunicador. La directora prohibió el ingreso de celulares y grabó personalmente toda la sesión, la cual describen como un momento de alta tensión.

Rodríguez acusó a su propio equipo de conspirar contra ella y sabotear su trabajo diario, según el relato. También afirmó que los funcionarios entregaban información confidencial a Carlos Carrillo para perjudicar su gestión interna.

Algunos trabajadores firmaron el documento y la entidad aceptó sus renuncias posteriormente. Actualmente, la grabación oficial del encuentro reposa en el Fondo Adaptación. Cuatro días después de estos hechos, la gerente denunció graves irregularidades en el Gobierno Petro ante revista Semana.

¿Cuál es la polémica de Angie Rodríguez con el Gobierno Petro?

La polémica de Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, con el Gobierno de Gustavo Petro estalló luego de sus explosivas declaraciones sobre una presunta red de corrupción enquistada en la Casa de Nariño.

Rodríguez detalló el supuesto “secuestro” del Gobierno Nacional, en entrevista con revista Semana el pasado 12 de abril de 2026, en medio de la sorpresa a nivel nacional.

Las acusaciones señalan directamente a figuras como Carlos Carrillo, director de la UNGRD, y a la activista Juliana Guerrero. Rodríguez afirma que este grupo orquestó una campaña de desprestigio en su contra para forzar su salida.

Rodríguez sostiene que funcionarios cercanos al mandatario han conformado una estructura criminal para manipular decisiones presidenciales. Según su testimonio, estos actores buscan beneficiarse económicamente ante la incertidumbre sobre la continuidad del proyecto político.

Por su parte, se replicó la respuesta del Ejecutivo y las citaciones judiciales derivadas del caso, en reportes que confirman que la Fiscalía General de la Nación ya investiga las presuntas amenazas.

La controversia escaló cuando el presidente Petro citó a Rodríguez para este lunes 27 de abril de 2026. La funcionaria preparó un paquete de pruebas para demostrar que el mandatario fue engañado por su entorno.

Otro punto crítico, vincula a Rodríguez con presuntas presiones a sus subalternos. Se investiga si la gerente forzó renuncias masivas en el Fondo Adaptación mediante grabaciones e intimidaciones en reuniones privadas.

Este choque institucional ha debilitado la cohesión del gabinete. Mientras Rodríguez busca protección internacional ante la CIDH, el Gobierno intenta desestimar las denuncias calificándolas de injurias sin fundamento probatorio sólido por ahora.

La situación jurídica de Rodríguez sigue en vilo, enfrentando procesos por injuria y falsedad en documento público. El país aguarda los resultados de los peritajes a los teléfonos entregados a las autoridades competentes.

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