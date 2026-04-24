En medio de las controversias en la política de Colombia, un movimiento inesperado dentro del Gobierno de Gustavo Petro sacudió la tarde de este viernes 24 de abril de 2026.

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Billy Escobar anunció su renuncia como superintendente de Sociedades, determinación que informó por medio de un comunicado de prensa que fue replicado en redes sociales.

“Me permito informar al país que he tomado la decisión de avanzar en otros proyectos profesionales a partir de la fecha”, indicó Escobar sobre las motivaciones de su nuevo paso.

El funcionario agradeció al presidente de Colombia por lo que consideró que fue confianza depositada y al expresar que tuvo garantías para llevar a cabo su cargo durante este tiempo.

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“Se trata de una decisión personal, adoptada tras considerar cumplidos los compromisos que demanda esta responsabilidad. Durante mi permanencia en el cargo, el esfuerzo institucional se centró en fortalecer la capacidad técnica de la entidad, ampliar su presencia territorial y desarrollar herramientas efectivas para acompañar al empresariado desde una visión social, aportando a la sostenibilidad, la productividad y la competitividad del país”, aseguró.

Así, luego de cuatro años y cinco meses en el cargo, se presenta esta inesperada dimisión en una entidad clave en el Estado.

Este es el comunicado replicado por el periodista Ricardo Ospina desde su cuenta de X (antes conocido como Twitter), donde es posible observar todo el documento de renuncia:

Atención: Se confirma la salida de Billy Escobar de la @SSociedades su renuncia ya fue aceptada. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/ZP0Swi3CVk — Ricardo Ospina (@ricarospina) April 24, 2026

Carrera de Billy Escobar en la Superintendencia de Sociedades

Billy Escobar Pérez asumió formalmente el liderazgo de la Superintendencia de Sociedades el 19 de noviembre de 2021. El nombramiento se produjo bajo la administración del entonces presidente Iván Duque Márquez, luego de un riguroso proceso de selección.

Escobar es un abogado con una destacada trayectoria académica y profesional. Antes de llegar a la entidad, se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho de la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano en Bogotá.

Su posesión marcó el inicio de una gestión enfocada en el fortalecimiento de la transparencia empresarial. Durante su primer año, priorizó la digitalización de trámites y la vigilancia preventiva para evitar crisis en el sector corporativo.

La llegada de Escobar a la Superintendencia fue bien recibida por los gremios económicos del país. Su perfil técnico y académico brindó confianza sobre el manejo de procesos de insolvencia y la supervisión de sociedades comerciales.

A lo largo de su mandato, el superintendente promovió políticas de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. Su visión buscaba que las empresas colombianas no solo generaran utilidades, sino que aportaran al desarrollo equitativo de la nación.

¿Qué hace la Superintendencia de Sociedades?

La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia. Su función principal consiste en ejercer la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles.

Este ente gubernamental busca garantizar que las empresas cumplan con la normativa legal y contable vigente. Mediante su labor, protege el orden económico nacional y brinda seguridad jurídica a los inversionistas y acreedores del país.

Una de sus responsabilidades más críticas es la dirección de los procesos de insolvencia. La entidad actúa como juez en casos de reorganización empresarial, permitiendo que compañías con dificultades financieras logren acuerdos para seguir operando.

Asimismo, la Superintendencia supervisa los asuntos relacionados con el derecho societario. Esto incluye la resolución de conflictos entre socios, la vigilancia de sucursales extranjeras y la prevención del lavado de activos en el sector real.

La información sobre estas facultades legales proviene directamente de la Constitución Política de Colombia y la Ley 222 de 1995. Estas normas definen el alcance jurídico y las facultades sancionatorias de la institución.

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