El presidente Gustavo Petro hizo un llamado al Congreso de la República para que avance en el proyecto de ley que busca garantizar la continuidad del Ministerio de Igualdad y Equidad, cuya permanencia enfrenta un momento decisivo.

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A pocas semanas de retomarse la discusión legislativa, el mandatario subrayó la importancia de esta entidad dentro del modelo de Estado social de derecho. Según afirmó, se trata de una institución clave para enfrentar las brechas históricas que afectan a distintos sectores de la población en Colombia.

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El presidente también aseguró que insistirá en la continuidad del ministerio, destacando que durante sus tres años de existencia ha avanzado en la construcción de una estructura orientada a atender a 14 poblaciones históricamente excluidas. En su intervención, enfatizó que Colombia requiere instituciones que promuevan la igualdad y contribuyan a la paz.

Desde el Ministerio de la Igualdad y Equidad han señalado que existen varias alternativas jurídicas para evitar el cierre de la entidad. Entre ellas, la principal es la aprobación del proyecto de ley radicado en abril de 2025, el cual busca corregir los errores de trámite que llevaron a la Corte Constitucional a declarar inexequible su creación en 2024.

El proceso legislativo ha tenido retrasos. Aunque el proyecto contaba con mensaje de urgencia, el Congreso no retomó su discusión tras el receso de marzo. Ahora, el debate se agendará nuevamente en las próximas semanas, en medio de expectativas sobre su avance.

Desde el Ministerio de la Igualdad y Equidad también destacan que el reinicio del trámite responde a acciones de incidencia y al trabajo conjunto con organizaciones sindicales, que han impulsado estrategias legales para respaldar la continuidad de la entidad.

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La eventual desaparición del ministerio, advierten desde esa cartera, podría implicar retrocesos en la protección de derechos de poblaciones como mujeres, comunidades étnicas, población LGBTIQ+, personas con discapacidad, jóvenes, campesinos y migrantes, entre otros grupos priorizados.

En este escenario, el debate en el Congreso será determinante para definir el futuro de una de las apuestas sociales más relevantes del actual Gobierno.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.