Una fotografía del candidato presidencial Abelardo de la Espriella junto a Jorge Luis Hernández Villazón, alias ‘Boliche’, causa controversia. En la imagen, el antiguo narcotraficante aparece con una botella de vino mientras abraza al abogado, quien sonríe y lo observa.

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Al respecto, De la Espriella ha sostenido que conoció a Hernández Villazón en calidad de informante de la DEA. Sin embargo, el historial del llamado ‘Boliche’, vinculado a embarques de narcotráfico junto a jefes paramilitares, ha intensificado las preguntas sobre la cercanía entre ambos.

Sumado a esto, otro nombre clave en esta trama es el del profesor Bruce Bagley, de la Universidad de Miami, quien fue condenado por recibir cerca de tres millones de dólares provenientes de Álex Saab. Según investigaciones de Caracol Radio, Bagley se quedaba con el 10 % del dinero y el resto era transferido a cuentas relacionadas con ‘Boliche’.

En ese esquema, cada transferencia iba acompañada de movimientos bancarios en los que ‘Boliche’ participaba directamente, solicitando cheques de gerencia a nombre de una empresa suya. A pesar de las evidencias, como videos de vigilancia, el exnarcotraficante no enfrentó cargos por esos hechos en su momento.

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La situación judicial de Hernández Villazón cambió el año pasado, cuando fue capturado por presuntamente engañar a narcotraficantes con supuestos beneficios judiciales a cambio de dinero y bienes. Este caso involucra a varios señalados conspiradores, entre ellos un abogado colombiano identificado como Daniel Peñarredonda.

Peñarredonda ha tenido vínculos con la firma De la Espriella Lawyers y ha sido señalado como pieza clave dentro del proceso, de acuerdo con indagaciones de Univisión. Incluso, el periodista Gerardo Reyes lo identificó como uno de los implicados en la red, mientras que registros muestran visitas suyas a Álex Saab durante su detención en Estados Unidos.

Es por esto que el caso ha abierto interrogantes sobre posibles nexos indirectos con el candidato, aunque los documentos judiciales no lo mencionan directamente.

En medio de este panorama, el presidente Gustavo Petro publicó varias fotografías en redes sociales en las que aparecen De la Espriella, ‘Boliche’ y Peñarredonda.

“Aquí aparece alias Boliche, detenido, el abogado Peñarredonda, del buffet de un candidato y un candidato presidencial de los dos que tiene la extrema derecha en Colombia”, empezó diciendo Petro.

“Me pide el presidente Donald Trump y es mi deber hacerlo por mi constitución, proteger a los dos candidatos de la extrema derecha, claro que lo haré, a ellos y a todos los candidatos. Ya sabemos de dónde viene la amenaza real contra Iván Cepeda”, agregó el presidente en el mensaje que acompañó las fotografías publicadas.

Mientras me acusan mediaticamente de ser jefe de narcos sin prueba alguna porque no existe, miren estás fotos de mafiosos colombianos en Miami. Son de los mismos del lobby con la extrema derecha de Florida para engañar al presidente de los EEUU Donald Trump. Toda la… pic.twitter.com/7jE67pGyaf — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 22, 2026

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Respuesta de Abelardo de la Espriella a fotos con ‘Boliche’

Frente a la polémica, el candidato negó las acusaciones y lanzó una pulla contra el presidente Petro: “Ay, Petro, tu defensa es decir que no hay pruebas de tu liderazgo narcoterrorista; qué respuesta tan pobre. Pensé que mentirías diciendo que eres inocente, tendrás que presentar las pruebas ante la Corte Norteamericana cuando llegue tu momento”.

“¿Te alcanzó el rastreo de hoy? ¿Es por eso que te despertaste congraciándote con tu pequeño lacayo que se hace pasar por periodista? ¿Has visto que el pueblo está conmigo y que tu candidato se estancó hace un tiempo? Me divierte verte aliado con el establishment, con los de siempre, tratando de bloquear mi camino. Ya saben que vamos a ganar en la primera ronda. Vienen los ataques más bajos, aquí estoy, protegido por la armadura de Dios y el amor del pueblo ¡Firmes por la Patria!”, concluyó De la Espriella en su respuesta al presidente Petro.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.