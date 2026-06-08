María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, confirmó que mantiene una relación “completamente distante” con Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador asesinado, y aseguró que en la segunda vuelta presidencial apoyará la candidatura de Abelardo de la Espriella.

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La declaración la hizo durante una entrevista con Blu radio, en la que se refirió a las diferencias que han surgido dentro de la familia después de la muerte de Miguel Uribe y en medio de la actual campaña electoral.

Según explicó Tarazona, actualmente no tiene contacto con su suegro. La afirmación se conoce luego de que ambos hayan expresado públicamente posiciones distintas sobre asuntos relacionados con el legado político de Miguel Uribe y frente a las elecciones presidenciales.

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El distanciamiento también quedó en evidencia este domingo durante los actos de conmemoración por el primer aniversario del atentado que terminó con la vida del dirigente político. María Claudia Tarazona no asistió a la eucaristía convocada por Miguel Uribe Londoño en Bogotá para rendir homenaje a su hijo.

Durante esa ceremonia, el padre de Miguel Uribe dedicó unas emotivas palabras a su familia y lamentó la ausencia de su nieto Alejandro. “Alejandro es la otra parte de Miguel que yo tengo”, expresó durante la eucaristía.

En uno de los momentos más conmovedores del homenaje, Miguel Uribe Londoño aseguró que espera reencontrarse con el menor. “Ojalá lo pueda ver antes de morirme”, afirmó ante los asistentes.

Las declaraciones de Tarazona y la ausencia en el homenaje vuelven a poner de relieve las diferencias que existen entre algunos integrantes de la familia de Miguel Uribe, justo cuando se cumple un año del atentado que marcó la política colombiana y en medio de una campaña presidencial que sigue generando fuertes debates.

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